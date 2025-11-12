Der spanische Ladelösungsanbieter Wallbox Chargers hat mit dem Supernova PowerRing ein neues Schnellladesystem vorgestellt, das bis zu drei Supernova-Schnelllader miteinander verbindet. In dieser Konfiguration steht eine Gesamtleistung von bis zu 720 kW zur Verfügung, die flexibel auf die einzelnen Ladepunkte verteilt werden kann. Ein einzelner Ladepunkt soll bis zu 400 kW abgeben können. Im Kern ist Supernova PowerRing ein vernetztes System aus ...

