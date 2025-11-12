Die Sana Kliniken und Wirelane haben eine Partnerschaft bekannt gegeben, im Zuge dessen der Ladeinfrastruktur-Ausbau an den Klinikstandorten vorangetrieben werden soll. Der Rollout an den ersten drei Sana-Häusern hat bereits begonnen. Bis Ende 2026 sollen an rund 30 Standorten Ladesäulen in Betrieb sein. An einigen Krankenhäusern stehen bereits vereinzelt Ladepunkte zur Verfügung. Zuletzt gaben die Sana Kliniken im November 2023 an, beim Aufbau von ...

