Die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) führen am Mittwoch die Liste der Tagessieger im Nasdaq 100 an. Der Chiphersteller hat ehrgeizige Umsatzziele pro Rechenzentrum bekannt gegeben. Damit will das Unternehmen einen größeren Anteil am boomenden Markt für künstliche Intelligenz erobern, der derzeit von Nvidia dominiert wird. Lisa Su, CEO von Advanced Micro Devices, zerstreute am Mittwoch in einem Interview mit CNBC in der "Squawk Box" die Bedenken hinsichtlich der erhöhten Ausgaben der Big Tech-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
