Heiß gehandelt an der Börse: Aktien mit Bezug zu Quantencomputern. Wieviel Zukunft steckt in der Technologie und wieviel Zukunft in der Bewertung gerade kleinerer Unternehmen, wie Rigetti.Quantencomputer basieren auf Qubits, die - im Gegensatz zu Bits - mehrere Zustände gleichzeitig annehmen können. Bildhaftes Beispiel: Während ein heutiger Computer einen Schlüssel nach dem anderen probiert, um ein Schloss zu öffnen, könnte ein Quantencomputer mehrere zugleich ausprobieren. Dadurch lassen sich theoretisch Probleme lösen, für die heutige Rechner tausende Jahre benötigen würden. Doch die Kehrseite: Qubits sind extrem störanfällig. Bereits winzige Abweichungen in Temperatur oder Magnetfeld …