FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seinen Erholungskurs beschleunigt. Auftrieb kam erneut von der Wall Street, wo der bekannteste Index Dow Jones Industrial ein Rekordhoch erreichte. Zudem honorierten Anleger hierzulande vorgelegte Quartalsberichte mit teils hohen Kursaufschlägen.

Mit einem Plus von 1,22 Prozent auf 24.381,46 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Xetra-Handel. Seinen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekordhoch Anfang Oktober könnte er damit hinter sich gelassen haben. Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, stieg um 1,26 Prozent auf 29.573,63 Zähler.

"Das Allzeithoch ist wieder in Sichtweite", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets zum Dax-Verlauf und sieht vor allem die Wall Street als Impulsgeber. Keine zwei Prozent fehlten dem Dax "bis zum Gipfel, womit viele Skeptiker einmal mehr gezwungen sein dürften, auf den fahrenden Börsenzug aufzuspringen, um die noch vor Jahresfrist mögliche Party zur Schallmauer 25.000 auf dem Frankfurter Börsenparkett nicht zu verpassen".

"Neue Kaufinitiativen greifen, und der Dax nimmt Kurs auf die entscheidende 24.500-Punkte-Marke", kommentierte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Bei einem Ausbruch über dieses Niveau wäre aus technischer Sicht Raum für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis rund 24.800 Punkte, schrieb er. Das Anfang Oktober erreichte Rekordhoch im Dax steht bei 24.771 Punkten.

Neben der gestiegenen Zuversicht über ein baldiges Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) sorgt Bouhmidi zufolge insbesondere der zunehmende Mut institutioneller Händler für Rückenwind.

Europaweit legten die Börsen ebenfalls zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 setzte sogar seine Rekordrally fort und ging mit einem Aufschlag von 1,08 Prozent auf 5.787,31 Zählern aus dem Tag. Rekordhöhen erklommen auch der Cac 40 in Paris, der Ibex 35 in Madrid und der FTSE 100 in London. In den USA stieg der Dow zum europäischen Börsenschluss um 0,7 Prozent. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes gaben leicht nach./ck/he

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545, ES0SI0000005