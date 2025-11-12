Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 12.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
BREAKING NEWS: Bohrprogramm gestartet - historisches Uranpotenzial wird jetzt "aufgebohrt"
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2NB0W | ISIN: GB00BGDT3G23 | Ticker-Symbol: 3JDA
Tradegate
11.11.25 | 14:29
6,450 Euro
-2,27 % -0,150
Branche
Internet
Aktienmarkt
FTSE-100
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
RIGHTMOVE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIGHTMOVE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,4506,50019:19
6,4506,50018:58
PR Newswire
12.11.2025 18:00 Uhr
136 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rightmove Plc - Transaction in Own Shares

Rightmove Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 12

12 November 2025

Rightmove plc

Share buy-back programme

Rightmove plc - transactions in own shares

Rightmove plc ('Rightmove'), announces that today it purchased 400,000 of its 0.1p ordinary shares at a volume weighted average price paid per share of 566.637p. The highest price paid per share was 573.400p and the lowest price paid per share was 563.200p. Rightmove purchased these shares through UBS AG London Branch.

The number of shares purchased represented 0.0520% of the voting rights attributable to the total ordinary shares in issue prior to such purchase. The purchased shares will be cancelled.

Since announcing a share buy-back programme on 28 December 2007, Rightmove has purchased in aggregate 539,882,476 ordinary shares.

The total number of ordinary shares in issue (excluding treasury shares) following this announcement is 768,418,110. Rightmove holds 10,753,494 shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the 'Market Abuse Regulation') as amended by The Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (the 'UK MAR'), the schedule below contains detailed information about the purchases made by UBS AG London Branch on behalf of the Company as part of the buyback programme.

Contact: Michelle Palmer, Assistant Company Secretary

CompanySecretary@rightmove.co.uk

Schedule of Purchases - Individual Transactions

Number of shares
purchased

Transaction price
(per share)

Time of transaction

Quantity

Price

Execution Time

375

564.600

16:13:49

692

564.600

16:13:46

813

564.200

16:13:05

470

564.200

16:12:46

297

564.200

16:12:46

527

564.200

16:12:46

406

564.200

16:12:46

58

564.200

16:12:46

54

564.200

16:12:46

917

564.400

16:11:42

600

564.800

16:11:21

278

564.800

16:11:21

625

565.000

16:10:44

142

565.000

16:10:44

789

565.200

16:10:16

770

565.600

16:09:19

1368

565.600

16:09:19

1594

565.600

16:07:55

165

565.400

16:07:05

1114

565.400

16:07:05

826

565.400

16:07:05

785

565.400

16:07:05

878

565.400

16:04:50

304

565.800

16:04:45

605

565.800

16:04:45

929

565.800

16:04:19

1307

565.600

16:03:49

690

565.600

16:03:49

117

565.600

16:02:49

770

565.600

16:02:48

777

565.200

16:02:21

1

565.200

16:02:21

1959

565.000

16:02:07

803

564.800

16:00:39

487

565.000

16:00:38

354

565.000

16:00:38

757

564.800

16:00:20

821

564.800

16:00:12

1171

564.600

15:58:35

376

564.800

15:58:35

185

564.800

15:58:35

144

565.000

15:57:52

744

565.000

15:57:52

124

565.000

15:57:52

363

564.800

15:57:01

772

564.800

15:56:30

842

565.000

15:55:40

894

564.400

15:54:50

776

564.800

15:54:15

827

564.800

15:53:44

837

565.000

15:53:31

1218

565.200

15:53:16

910

565.600

15:51:27

836

565.800

15:51:12

763

566.000

15:50:59

863

565.600

15:50:35

784

565.800

15:50:35

1144

565.800

15:49:47

909

565.800

15:48:03

1166

566.000

15:47:51

149

566.200

15:47:19

801

566.200

15:47:19

78

566.200

15:47:18

787

565.400

15:45:55

615

564.600

15:44:48

892

565.000

15:44:37

772

565.000

15:44:07

447

564.000

15:42:59

389

564.000

15:42:59

170

564.800

15:41:28

757

564.800

15:41:28

878

565.000

15:41:28

1421

565.200

15:41:28

926

565.400

15:39:01

863

565.600

15:38:49

898

565.800

15:37:55

916

566.800

15:37:34

299

566.800

15:37:34

549

566.800

15:36:56

57

566.800

15:36:56

867

566.800

15:36:56

890

567.000

15:36:06

754

566.800

15:35:20

1135

567.000

15:34:52

60

566.600

15:33:58

43

566.600

15:33:58

685

566.600

15:33:58

1130

566.000

15:31:55

923

566.200

15:31:51

301

566.400

15:31:31

582

566.400

15:31:31

812

566.400

15:31:31

111

566.400

15:31:10

138

566.400

15:31:10

993

566.200

15:29:58

781

566.400

15:29:05

809

566.400

15:28:29

679

566.000

15:27:31

61

566.000

15:27:31

70

566.000

15:27:31

75

566.000

15:27:31

794

565.800

15:26:19

1110

565.800

15:26:01

985

565.800

15:25:01

1141

565.400

15:22:30

922

565.600

15:22:28

53

565.600

15:22:14

30

565.600

15:22:12

220

565.400

15:21:48

703

565.400

15:21:48

745

565.600

15:20:54

766

565.400

15:19:54

930

565.600

15:19:54

165

565.800

15:19:47

718

565.800

15:18:07

530

565.800

15:18:07

842

566.000

15:18:07

1232

566.400

15:16:23

845

566.600

15:16:14

1008

566.800

15:15:26

1021

566.400

15:14:19

809

567.000

15:12:31

60

567.000

15:12:31

722

567.000

15:12:29

297

567.200

15:12:29

658

567.200

15:12:29

1037

567.000

15:11:08

550

567.200

15:10:28

634

567.200

15:10:28

910

567.400

15:08:54

785

567.600

15:08:53

451

567.800

15:08:53

804

567.800

15:08:53

1025

567.400

15:08:28

597

567.000

15:07:20

184

567.000

15:07:20

476

567.000

15:07:20

987

567.200

15:06:36

329

567.000

15:06:35

960

567.200

15:05:02

677

567.400

15:04:58

115

567.400

15:04:57

958

567.400

15:03:49

860

567.200

15:03:05

541

566.800

15:01:28

177

566.800

15:01:28

244

566.800

15:01:28

491

566.800

15:01:28

166

567.000

15:00:40

1031

567.000

15:00:40

4

567.000

15:00:40

153

567.200

15:00:33

57

567.200

15:00:33

656

567.200

15:00:33

534

567.200

14:59:20

368

567.200

14:59:20

904

567.200

14:58:24

834

567.000

14:57:10

884

567.200

14:57:07

869

567.200

14:57:07

171

567.200

14:54:50

745

567.200

14:54:50

140

567.400

14:54:50

733

567.400

14:54:50

235

567.400

14:54:50

402

567.400

14:53:58

249

567.400

14:53:58

372

567.600

14:53:58

382

567.600

14:53:58

132

567.600

14:53:58

1

567.400

14:51:23

803

567.400

14:51:23

109

567.400

14:51:23

796

567.400

14:51:22

913

567.800

14:50:32

551

567.800

14:50:32

258

567.800

14:50:28

760

568.200

14:49:01

308

568.400

14:47:49

570

568.400

14:47:47

838

569.000

14:46:12

213

569.000

14:46:12

131

569.000

14:46:12

220

569.000

14:45:06

319

569.000

14:45:06

159

569.200

14:45:03

767

569.200

14:45:03

200

569.200

14:45:01

319

569.200

14:45:01

583

569.200

14:44:58

1056

569.200

14:44:58

131

569.200

14:44:57

659

567.800

14:40:53

198

567.800

14:40:53

813

567.800

14:40:53

864

567.600

14:38:59

808

568.000

14:38:51

841

568.400

14:37:39

780

568.600

14:37:28

879

568.800

14:37:28

925

568.400

14:36:12

837

568.400

14:35:39

1355

568.400

14:35:39

251

568.400

14:35:39

66

567.000

14:34:38

736

567.000

14:34:25

448

567.000

14:34:25

813

566.000

14:32:50

833

566.000

14:32:50

209

566.000

14:32:50

1058

564.600

14:30:38

949

565.000

14:30:33

918

565.200

14:29:33

752

565.400

14:29:16

871

565.200

14:28:14

821

565.200

14:28:14

125

565.600

14:23:54

681

565.600

14:23:54

896

566.000

14:23:47

119

566.000

14:23:47

729

566.000

14:21:13

866

566.200

14:21:13

2927

566.200

14:21:13

813

566.000

14:18:53

529

566.000

14:18:27

318

566.000

14:18:27

784

566.200

14:18:24

806

565.400

14:17:54

108

565.400

14:17:54

863

565.600

14:17:53

844

565.600

14:17:53

791

565.800

14:17:53

895

565.800

14:17:50

113

565.800

14:17:42

913

565.800

14:17:42

785

565.800

14:17:39

1214

565.800

14:17:18

166

566.000

14:17:15

507

566.000

14:17:15

83

566.000

14:17:15

108

566.000

14:17:08

154

566.000

14:17:08

673

566.000

14:17:01

128

566.000

14:17:01

716

566.000

14:16:58

929

564.200

14:12:21

801

564.400

14:11:16

771

564.600

14:10:13

871

564.600

14:10:13

542

565.000

14:06:39

209

565.000

14:05:59

814

565.400

14:03:36

867

565.400

14:03:36

824

565.400

14:03:36

260

564.200

13:59:06

615

564.200

13:59:06

804

564.600

13:58:22

443

565.000

13:57:52

477

565.000

13:57:52

840

565.200

13:54:55

640

565.400

13:54:30

155

565.400

13:54:30

850

565.400

13:54:30

80

565.600

13:53:59

312

565.400

13:53:28

230

565.400

13:53:28

230

565.400

13:53:28

928

565.200

13:51:25

600

565.200

13:50:24

862

565.400

13:47:57

823

565.600

13:46:45

884

565.800

13:45:10

878

565.600

13:43:43

890

565.800

13:43:38

786

565.600

13:43:31

336

565.800

13:43:00

1

565.800

13:43:00

657

565.800

13:43:00

912

566.000

13:42:49

187

567.000

13:40:05

1018

567.000

13:40:05

776

567.200

13:39:48

1

567.200

13:39:48

118

567.200

13:39:34

145

567.200

13:39:34

273

567.200

13:39:33

414

567.200

13:39:24

1121

567.000

13:37:45

1403

566.600

13:36:47

849

566.600

13:36:47

149

566.400

13:35:39

640

566.400

13:33:48

21

566.400

13:33:48

1259

566.400

13:33:48

69

566.400

13:33:48

474

566.600

13:30:38

362

566.600

13:30:34

1142

566.800

13:30:34

939

567.200

13:30:31

924

567.000

13:30:31

920

567.200

13:28:03

762

567.400

13:28:01

445

567.200

13:26:40

64

567.200

13:26:40

845

567.000

13:25:35

843

567.200

13:23:20

840

567.200

13:21:50

908

567.400

13:21:40

159

567.600

13:21:38

826

567.000

13:17:51

877

567.400

13:17:04

549

567.600

13:17:00

353

567.600

13:17:00

785

567.600

13:16:57

395

567.600

13:16:52

380

567.600

13:16:42

964

567.600

13:16:30

933

567.600

13:16:21

471

567.600

13:16:15

448

567.600

13:16:15

762

567.600

13:16:07

464

567.600

13:16:07

671

567.600

13:16:07

119

567.600

13:16:07

780

567.800

13:12:15

22

567.800

13:12:15

111

567.800

13:12:15

22

567.800

13:11:49

37

567.800

13:11:49

700

567.800

13:10:49

55

567.800

13:10:49

25

567.800

13:10:49

858

567.600

13:08:18

1050

567.600

13:08:18

759

567.200

13:07:13

910

567.400

13:02:33

786

566.800

12:57:43

788

567.000

12:57:25

847

567.000

12:53:48

762

567.000

12:53:48

159

567.000

12:51:44

917

567.200

12:51:40

874

567.400

12:51:15

909

568.000

12:51:12

331

568.200

12:51:12

239

568.200

12:51:12

32

568.200

12:51:12

1105

568.200

12:51:12

711

568.200

12:51:12

132

567.000

12:51:00

764

567.000

12:51:00

711

567.200

12:49:30

170

567.200

12:49:30

1284

566.800

12:48:38

252

566.600

12:45:27

823

566.600

12:45:27

647

566.600

12:45:26

804

566.600

12:45:26

961

566.000

12:40:08

1003

566.200

12:39:26

769

566.200

12:39:08

831

566.000

12:34:51

821

566.400

12:34:38

897

566.600

12:31:47

749

566.600

12:28:34

816

566.600

12:28:34

82

566.800

12:28:33

671

566.800

12:28:08

783

566.800

12:21:42

920

566.800

12:20:24

833

567.000

12:18:27

342

567.200

12:15:31

238

567.200

12:15:31

210

567.200

12:15:31

828

567.600

12:12:16

835

567.800

12:12:07

1149

567.800

12:12:07

802

567.800

12:12:07

700

567.200

12:05:17

475

567.200

12:05:17

420

567.200

12:05:17

791

566.000

12:01:52

571

565.600

11:58:06

289

565.600

11:57:39

816

565.600

11:54:41

818

565.600

11:54:41

517

565.600

11:50:56

429

565.600

11:50:56

826

565.000

11:48:31

835

565.000

11:45:09

684

565.400

11:44:26

102

565.400

11:44:26

852

565.400

11:44:26

760

565.600

11:38:57

915

565.800

11:33:49

899

566.000

11:33:26

903

566.000

11:33:26

832

564.800

11:29:38

921

565.600

11:28:35

3

565.600

11:28:35

871

566.000

11:28:35

704

566.200

11:28:35

537

566.200

11:26:51

779

566.200

11:26:51

390

566.200

11:26:51

53

566.200

11:26:51

43

566.200

11:26:51

819

566.000

11:24:17

6

566.000

11:23:06

807

566.000

11:22:56

215

566.000

11:22:56

835

566.000

11:22:42

849

566.000

11:22:41

26

566.200

11:22:30

392

566.200

11:22:30

22

566.200

11:22:30

707

566.200

11:22:30

175

566.200

11:21:30

911

566.200

11:21:30

19

566.200

11:20:30

29

566.200

11:20:30

34

566.200

11:20:30

629

566.000

11:19:11

299

566.000

11:19:11

1076

566.000

11:19:02

871

566.000

11:18:57

816

566.000

11:18:56

269

566.000

11:18:56

568

566.000

11:18:56

760

566.200

11:18:53

223

566.200

11:18:53

502

566.200

11:18:53

32

566.200

11:18:53

850

566.200

11:15:10

859

566.400

11:13:06

890

566.200

11:11:51

892

566.600

11:09:26

778

567.000

11:08:49

792

567.000

11:08:49

750

567.000

11:03:31

407

567.200

11:03:09

208

567.200

11:03:09

306

567.200

11:02:09

808

567.200

11:00:23

903

567.000

10:53:51

888

567.800

10:51:22

772

568.800

10:50:01

901

569.200

10:49:55

907

569.200

10:49:55

917

569.400

10:48:28

8

569.400

10:48:28

920

568.400

10:43:22

1137

568.400

10:41:29

121

568.400

10:41:00

248

568.200

10:37:08

650

568.200

10:37:08

883

568.200

10:37:08

17

567.800

10:33:26

620

567.800

10:33:26

9

567.800

10:33:26

224

567.800

10:33:26

1071

567.800

10:33:13

662

567.400

10:32:24

457

567.400

10:32:24

854

567.400

10:32:24

17

566.800

10:31:06

3

566.800

10:31:06

4

566.800

10:30:28

2

566.800

10:30:28

111

566.600

10:29:30

268

566.600

10:29:30

564

566.600

10:27:30

783

566.600

10:27:30

445

566.600

10:27:30

41

566.600

10:27:30

830

566.000

10:24:15

809

566.000

10:23:40

664

566.400

10:22:26

161

566.400

10:22:26

194

566.600

10:22:21

577

566.600

10:22:21

873

567.200

10:17:10

849

567.600

10:17:01

89

567.400

10:16:31

961

567.400

10:16:31

527

567.000

10:14:12

405

567.000

10:14:12

792

567.400

10:12:50

196

567.400

10:12:50

734

567.000

10:11:53

853

567.400

10:09:19

361

567.800

10:06:36

373

567.800

10:06:36

139

567.800

10:06:36

138

567.800

10:06:36

28

567.800

10:05:40

738

567.800

10:04:00

20

568.200

10:03:42

880

568.200

10:03:42

769

568.600

10:00:21

754

568.600

09:59:55

752

568.600

09:59:55

516

568.600

09:55:57

334

568.600

09:55:40

927

569.200

09:53:27

813

569.600

09:52:35

825

570.000

09:50:42

108

570.200

09:50:34

800

570.200

09:50:34

700

570.200

09:49:54

169

569.200

09:49:19

490

569.200

09:49:17

98

569.200

09:49:17

782

569.000

09:46:02

873

569.400

09:44:58

846

569.400

09:44:25

777

569.600

09:44:24

930

569.800

09:44:24

20

569.600

09:44:08

34

569.600

09:44:08

357

568.600

09:42:28

465

568.600

09:42:28

822

568.800

09:42:28

959

568.800

09:42:09

1527

568.600

09:42:02

97

568.600

09:42:02

758

567.200

09:39:16

321

566.600

09:36:29

101

566.600

09:36:29

394

566.600

09:35:48

928

566.800

09:34:45

836

567.000

09:33:43

963

567.200

09:32:37

817

567.200

09:32:37

848

566.200

09:30:38

800

565.400

09:28:58

742

566.000

09:28:58

40

566.000

09:28:58

263

566.200

09:28:58

520

566.200

09:28:58

783

566.400

09:28:46

703

566.200

09:28:45

930

565.400

09:28:16

869

565.600

09:27:47

809

565.400

09:24:10

771

566.000

09:22:41

899

567.000

09:20:58

856

567.200

09:19:49

830

567.000

09:14:47

852

567.400

09:12:58

887

567.400

09:10:44

521

567.400

09:10:44

77

567.400

09:10:31

87

567.400

09:10:16

85

567.400

09:10:00

89

567.400

09:09:43

125

567.400

09:09:26

85

567.400

09:09:02

120

567.400

09:08:46

89

567.400

09:08:23

87

567.400

09:08:06

816

567.000

09:05:36

18

567.000

09:05:36

105

567.000

09:05:36

81

567.000

09:05:16

692

567.000

09:05:01

94

567.000

09:05:01

110

566.800

09:03:43

105

566.800

09:03:06

104

566.800

09:02:46

105

566.800

09:02:26

914

567.400

09:01:05

870

568.000

09:00:46

927

568.000

08:59:45

876

568.400

08:58:30

758

568.000

08:56:45

775

568.600

08:56:00

915

569.000

08:55:59

97

567.200

08:53:35

98

567.200

08:53:15

113

567.200

08:52:56

82

567.200

08:52:33

82

567.200

08:52:16

81

567.200

08:52:00

85

567.200

08:51:43

105

567.200

08:51:26

865

568.600

08:49:06

770

568.600

08:49:06

850

568.800

08:49:06

82

565.800

08:46:34

78

565.800

08:46:17

84

565.800

08:46:01

88

565.800

08:45:44

78

565.800

08:45:27

782

566.200

08:45:01

876

566.200

08:45:01

99

566.200

08:44:36

103

566.000

08:43:13

723

566.000

08:43:13

196

566.200

08:40:36

1

566.200

08:40:36

660

566.200

08:40:36

924

567.000

08:40:36

966

567.000

08:40:36

1168

567.000

08:40:36

849

567.000

08:40:36

77

567.400

08:40:22

408

567.400

08:40:22

77

567.400

08:40:22

77

567.400

08:40:22

77

567.400

08:40:22

77

567.400

08:40:22

2884

567.400

08:40:22

54

567.400

08:40:22

776

567.600

08:36:48

812

567.800

08:36:48

835

568.200

08:36:48

667

568.200

08:36:48

563

568.200

08:36:46

84

568.200

08:36:44

1593

568.000

08:35:29

77

568.000

08:35:22

83

563.200

08:29:49

914

563.800

08:29:39

796

564.600

08:29:32

77

564.600

08:29:32

85

564.200

08:28:45

311

564.400

08:28:12

477

564.400

08:28:12

78

564.400

08:28:12

908

565.200

08:27:56

799

566.200

08:25:26

193

566.600

08:23:28

418

566.600

08:23:28

217

566.600

08:23:24

194

566.800

08:23:21

606

566.800

08:23:21

469

567.200

08:22:39

353

567.200

08:22:39

861

567.400

08:22:31

1260

567.200

08:20:16

902

566.400

08:18:09

774

566.400

08:18:09

898

566.400

08:17:18

77

566.400

08:17:18

878

566.000

08:16:42

885

566.200

08:16:42

872

566.600

08:16:37

795

566.600

08:16:37

77

566.000

08:14:39

209

566.000

08:14:39

1023

566.000

08:14:39

893

566.000

08:14:27

209

564.600

08:13:59

350

564.400

08:13:47

430

564.400

08:13:47

1159

564.400

08:13:37

868

563.800

08:11:31

499

564.000

08:10:49

397

564.000

08:10:48

858

564.000

08:09:30

764

564.600

08:08:39

825

564.800

08:08:31

773

564.200

08:07:20

916

564.200

08:06:20

714

566.200

08:05:42

86

566.200

08:05:42

829

566.000

08:05:02

476

566.800

08:03:21

476

566.800

08:03:18

807

567.000

08:03:08

747

567.600

08:02:43

1153

567.600

08:02:43

209

567.600

08:02:43

774

567.600

08:02:36

29

567.600

08:02:36

909

568.200

08:02:30

715

570.000

08:01:04

144

570.000

08:01:04

751

572.400

08:01:02

1169

573.400

08:00:23


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.