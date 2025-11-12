Zuletzt lief es wieder besser für die Mercedes-Aktie. Doch jetzt bietet sich Anlegern eine geniale Zins-Chance. Wie Sie 10,00 Prozent Zinsen pro Jahr mit Mercedes verdienen können - samt Airbag, der die Rendite schützt. Denn mit der brandneuen Aktienanleihe auf Mercedes mit der WKN HT9VJC der HSBC können Anleger sich jetzt für ein Jahr hohe Zinsen bei der Mercedes-Aktie sichern. Starke Prozente plus Rendite-Puffer sind hier drin. Für wen sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
