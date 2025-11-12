EQS-News: Kognitiv Inc.
80 % der Personalchefs wollen, dass Beratungsfirmen KI besser einbinden
LONDON, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Eine neue Studie des auf Workday-Dienstleistungen spezialisierten Beratungsunternehmens Kognitiv hat ergeben, dass 80 % der Personalverantwortlichen in Großbritannien sich eine bessere Integration von KI durch Beratungsunternehmen wünschen, während fast die Hälfte (44 %) der Meinung ist, dass Beratungsunternehmen bei der Einführung oder Anpassung von KI-Technologie nur langsam vorankommen.
Die Studie, die unter 500 Personalverantwortlichen in Großbritannien und Deutschland durchgeführt und heute als Teil des brandneuen Berichts The New Age of Consulting von Kognitiv veröffentlicht wurde, zeigt eine wachsende Unzufriedenheit mit traditionellen Beratungspartnerschaften und eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Personalverantwortlichen an Beratungsunternehmen und den tatsächlich erbrachten Leistungen.
Im Vereinigten Königreich glauben 46 % der Personalleiter, dass KI einen Großteil der Arbeit von Beratern ersetzen kann, während 70 % zugaben, dass KI bereits dazu beigetragen hat, die Ausgaben für Beratungsunternehmen zu senken. Die Personalverantwortlichen geben nicht nur zu, dass sie sich die Einführung von KI wünschen, sondern sie kürzen auch bereits ihre Ausgaben zugunsten von KI.
Auf die Frage, wie die Zukunft der Branche aussehen wird, erwarten Personalverantwortliche mehr KI, mehr Transparenz und weniger traditionelle Berater. Mehr als die Hälfte (59 %) ist der Ansicht, dass die Zukunft des Beratungsmodells eine Kombination aus KI und menschlichem Fachwissen beinhalten wird, was darauf hindeutet, dass KI durch menschliche Anleitung und Aufsicht unterstützt wird und diese nicht ersetzen wird.
Mark Grignon, Geschäftsführer von Kognitiv, sagte: "Unser einziger Fokus ist die Lösung von Kundenproblemen, Punkt. Das bedeutet, dass wir unser gesamtes Wissen und unsere Datensätze nutzen müssen, um die KI-Modelle und -Lösungen zu entwickeln, die unseren Support intelligenter und schneller machen. Das ist keine Science-Fiction, sondern erfordert einen Menschen, der die Arbeit leitet und die Übersicht behält. Unternehmen, die das nicht erkennen, schränken nicht nur die Möglichkeiten von KI ein, sondern lassen Sie auch die Rechnung für ihre eigene langsame und teure Gehaltsabrechnung bezahlen."
Die Komplexitätssteuer
Die Personalleiter wurden auch nach den größten Problemen im Zusammenhang mit Beratungsunternehmen gefragt. Die häufigsten Antworten waren:
Diese Frustrationen führen zu dem, was Kognitiv als "Komplexitätssteuer" bezeichnet, d. h. zu den versteckten Kosten, die Unternehmen an Beratungsfirmen zahlen, wenn sich Partnerschaften in langsamen Genehmigungen, veralteten Systemen und endloser Bürokratie verheddern. Das kostet Zeit, Geld und Kreativität, sodass das klassische Beratungsmodell nicht mehr den Bedürfnissen der HR-Leiter entspricht, die sie beschäftigen, und sie dazu bringt, sich nach einer Alternative in Form von KI umzusehen.
Der vollständige Forschungsbericht von Kognitiv, The New Age of Consulting: Powered by AI, Driven by People, kann hier heruntergeladen werden.
