Mindbreeze, ein führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen, wurde als Leader in der IDC MarketScape: Worldwide General-Purpose Knowledge Discovery Software 2025 Vendor Assessment (Dokument Nr. US53011225, November 2025) eingestuft.

Der IDC MarketScape bewertet 14 Anbieter von Knowledge Discovery Software und unterteilt dazu die potenziellen Schlüsselkriterien für den Erfolg in zwei Hauptkategorien: "Capabilities" und "Strategies".

Der IDC MarketScape stellt fest: "Unternehmen, die zuverlässige sowie kontextbezogene Erkenntnisse aus internen und externen Quellen benötigen, sollten Mindbreeze in Betracht ziehen. Die Plattform schafft die Basis für fundierte Entscheidungen bei Themen wie Compliance, Risikomanagement und strategische Planung und ist vor allem für konkrete Unternehmensbereiche wie Kundenservice, Finance, Legal und HR von großem Interesse. Die bereits vorgefertigten Suchanwendungen sind auf die Anforderungen der jeweiligen Fachbereiche abgestimmt und unterstützen gleichzeitig umfassendere Wissensmanagement- und Digital Workspace-Initiativen."

"Wir sind stolz darauf, als Leader im IDC MarketScape: Worldwide General-Purpose Knowledge Discovery Software 2025 Vendor Assessment vertreten zu sein", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze. "Mit dem Insight Workplace bieten wir unseren Kunden eine einheitliche, KI-basierte Arbeitsumgebung, die Informationen in maßgeschneidertes Wissen verwandelt. Dadurch erhalten Mitarbeitende sofortigen Zugriff auf relevante Erkenntnisse, was eine intelligentere Zusammenarbeit und effizientere Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen ermöglicht."

Mindbreeze InSpire verändert die Zukunft der Enterprise Intelligence und revolutioniert somit die Art und Weise, wie Organisationen das Potenzial ihrer Informationen ausschöpfen. Mit der Unterstützung von fortschrittlichen KI-Agenten integriert und analysiert die Lösung nahtlos strukturierte und unstrukturierte Daten aus verschiedenen Systemen und verwandelt Komplexität in Klarheit.

Mehr als 2.700 der weltweit größten Unternehmen nutzen Mindbreeze InSpire als sichere und präzise KI-basierte Wissens- und Entscheidungsplattform für proaktives Wissensmanagement.

Über IDC MarketScape

Das Analysemodell von IDC MarketScape für Anbieter wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und in einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes resultiert. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen mit Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten. Mindbreeze InSpire definiert neu, wie Organisationen Zugang zu Informationen erhalten und diese verwenden. Mit Unterstützung von fortschrittlicher KI wandelt die Lösung komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse um und ist somit in der Lage, Informationen nahtlos systemübergreifend zu verbinden und zu analysieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen liefern unsere KI-Agenten hochrelevante, kontextbezogene und auf individuelle Geschäftsanforderungen zugeschnittene Erkenntnisse, um eine intelligentere und schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Mit unübertroffenen Integrationsmöglichkeiten, der Datensicherheit und zentralen Automatisierungen maximiert Mindbreeze InSpire den Wert Ihres Informationsökosystems und treibt gleichzeitig Innovationen voran.

Aufgrund des Vertrauens von Branchenführern, das sie Mindbreeze entgegenbringen, und der Anerkennung für unsere Spitzentechnologie ist Mindbreeze heute wegweisend bei der Erschließung neuer Dimensionen der Enterprise Intelligence.

