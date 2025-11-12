EQS-News: Phemex
APIA, Samoa, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, eine der leistungsstärksten Kryptobörsen, enthüllte ein aufgefrischtes Logo und ein aktualisiertes Plattformdesign zu Beginn ihres umfassenden Rebrandings. Die neue visuelle Identität spiegelt die kontinuierliche Entwicklung von Phemex von einem leistungsstarken Handelsplatz zu einer umfassenden Plattform für digitale Vermögenswerte wider, die Geschwindigkeit, Präzision und nutzerorientierte Einfachheit unter einer einheitlichen Ästhetik vereint.
Wichtige visuelle Verbesserungen
Dies ist das dritte Logo in der Geschichte von Phemex. Das ursprüngliche Design wurde von der Lorbeerkrone der griechischen Göttin Pheme inspiriert - ein Symbol für Ruhm und Ehre.
"Unser neues Logo und Plattformdesign zeigen, wofür Phemex heute steht - Präzision, Leistung und Fortschritt", sagte Federico Variola, Geschäftsführer von Phemex. "Dieses Redesign ist nicht nur eine Frage der Optik, sondern zeigt auch die Denkweise, die Phemex schon immer geprägt hat - wir bauen für die Zukunft und bleiben dabei unserem Kernwert der Effizienz und Zuverlässigkeit treu. Wir entwickeln uns ständig weiter und sorgen dafür, dass Händler in einem Umfeld agieren können, das Klarheit und Vertrauen bietet."
Diese optische Überarbeitung ist der Start einer umfassenden Rebranding-Initiative, die Phemex in den nächsten Wochen starten wird. Das Unternehmen plant, ein neues Markenhaus und ein einheitliches Identitätssystem einzuführen, das seine langfristige Vision widerspiegelt - nämlich neu zu definieren, was Effizienz und Vertrauen in der Zukunft des digitalen Finanzwesens bedeuten.
Informationen zu Phemex
Phemex wurde 2019 gegründet und ist die effizienteste Kryptobörse, der über 6 Millionen Trader weltweit vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die nahtlose Funktionalität mit institutioneller Sicherheit verbinden. Phemex ist für ihre Zuverlässigkeit sowie Innovationskraft bekannt und zeichnet sich dadurch aus, dass sie in einer Branche, in der Vertrauen von entscheidender Bedeutung ist, den Fokus auf Benutzererfahrung und Transparenz legt.
