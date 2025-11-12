© Foto: DALL*EDie Strategy-Aktie notiert inzwischen unter dem Wert ihrer Bitcoin-Bestände. Für Jim Chanos ist das die späte Bestätigung: Der Hype ist vorbei.Jim Chanos, legendärer Leerverkäufer und Enron-Entlarver, hat seine Wette gegen Michael Saylors Bitcoin-Imperium Strategy (ehemals MicroStrategy) erfolgreich beendet. Der Investor erklärte, seine These habe sich "weitgehend bewahrheitet": Der Aufschlag, den Anleger für Saylors Aktie im Vergleich zu den tatsächlichen Bitcoin-Beständen zahlten, sei drastisch geschrumpft. Chanos hatte im Dezember 2024 auf eine sogenannte mNAV-Kompression gesetzt - also darauf, dass das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu Nettoinventarwert (mNAV) von 2,5 auf 1 sinken …Den vollständigen Artikel lesen ...
