Die globale Nachfrage nach Öl und Gas könnte bis 2050 weiter steigen, teilte die Internationale Energieagentur (IEA) am Mittwoch mit. In ihrem am Mittwoch veröffentlichten jährlichen World Energy Outlook prognostizierte die IEA im Rahmen eines "Current Policies"-Szenarios, dass die Ölnachfrage bis Mitte des Jahrhunderts 113 Millionen Barrel pro Tag erreichen wird - etwa 13 Prozent mehr als der Verbrauch im Jahr 2024. Sie sagte voraus, dass der weltweite Energiebedarf bis 2035 um 90 Exajoule steigen wird - ein Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem heutigen Niveau. 1 Exajoule entspricht 1 Trillion Joules. Das Szenario berücksichtigt die bestehenden Regierungsmaßnahmen, nicht aber die …