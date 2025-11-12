EQS-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Squeeze-Out

Kontron Acquisition GmbH übermittelt konkretisiertes Squeeze-out Verlangen und legt Barabfindung für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der KATEK SE auf EUR 18,12 je Aktie fest



Ismaning, 12. November 2025 - Die Kontron Acquisition GmbH, eine 100%-ige mittelbare Konzerngesellschaft der Kontron AG hat heute der KATEK SE ein konkretisiertes Squeeze-out Verlangen übermittelt und die Barabfindung für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der KATEK SE auf EUR 18,12 je Aktie festgelegt. Die Kontron Acquisition GmbH hat heute das Verlangen an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet, eine außerordentliche Hauptversammlung mit dem Tagesordnungspunkt "Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der KATEK SE auf die Kontron Acquisition GmbH als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß Art 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO i.V.m. § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG (Squeeze-out)" einzuberufen. Die Kontron Acquisition GmbH hat die Barabfindung auf EUR 18,12 je Aktie festgelegt. Über KATEK Die KATEK Group mit Hauptsitz in Ismaning ist ein europäisches Elektronikunternehmen und versteht sich als End-to- End-Dienstleister für High- Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service-Leistungen. Die KATEK Group ist seit März 2024 Teil der Kontron Group. CEO ist Hannes Niederhauser. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com . Kontakt Leon-Philipp Kleiss

KATEK SE - Investor Relations

Tel: +43 (0) 664 60191 5153

ir@katek-group.com





