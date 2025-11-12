Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 12. November über die Grundsteuer-Reform verhandelt. Dabei geht es um drei Musterprozesse, die für Millionen Immobilieneigentümer und Mieter in Deutschland wichtig sind. Diese Punkte sind jetzt zu beachten. Die Verkündung der Entscheidungen Am 12. November 2025 wurden gleich drei Verfahren vor dem zweiten Senat des BFH mündlich verhandelt: • 9:30 Uhr: mündliche Verhandlung in der Rechtssache II R 25/24 (Sind die ...

