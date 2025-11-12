TUI übertrifft im Geschäftsjahr 2024/25 deutlich die eigenen Ergebnisprognosen - vor allem Hotels und Kreuzfahrten liefern Rekordwerte. Zwar blieb der Umsatz leicht hinter den Erwartungen zurück, doch das operative Wachstum unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells. Am 10. Dezember will TUI weitere Details zu Dividende und Ausblick veröffentlichen - die Spannung steigt.Rekordergebnisse in Hotels und Kreuzfahrten treiben TUI nach oben TUI ...

