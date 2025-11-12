EQS-News: First Berlin Capital GmbH / Schlagwort(e): Expansion

Pressemitteilung First Berlin erweitert seine Aktivitäten in die Golfregion mit einer neuen regionalen Zentrale in Riad Dieser Schritt markiert die erste internationale Erweiterung von First Berlin und positioniert Riad als Tor zum Golf und als Brücke für Innovationen zwischen Europa und dem schnell wachsenden Life-Sciences-Sektor Saudi-Arabiens. Berlin, Deutschland / Riad, Saudi-Arabien - 12. November 2025 - First Berlin, eine internationale Boutique-Gesellschaft für Unternehmensfinanzierung und Investitionen mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelständischen Unternehmen, hat heute offiziell ihren neuen Standort in Riad, Saudi-Arabien, eröffnet. Das neue Unternehmen First Berlin GCC wird als regionale Zentrale der in Berlin ansässigen Boutique im Golf-Kooperationsrat (Gulf Cooperation Council, GCC) fungieren. Die Entscheidung, die erste internationale Niederlassung in Riad zu eröffnen, unterstreicht den Aufstieg der Stadt zum dynamischsten Zentrum der Region für Biotechnologie, Innovationen im Gesundheitswesen und Investitionen. Sie spiegelt die wachsende Synergie zwischen der europäischen und der saudischen Wirtschaft im Rahmen der Reformagenda "Vision 2030" des Königreichs wider. "Riad ist heute ein souveräner, zukunftsorientierter Markt, der die Bedeutung von Innovation in der Region neu definiert", sagte Martin Bailey, Gründer und Managing Partner von First Berlin. "Was uns hierhergezogen hat, ist die Kombination aus strategischer Vision, institutioneller Reife und großer Chancen. Für unser Unternehmen, das aus einer deutsch geprägten Kultur von Forschung und Unternehmertum gewachsen ist, ist Riad ein faszinierender Ort, an dem neue Ideen entstehen und schnell umgesetzt werden können. Hier geht es um Partnerschaft und Wissensaustausch, nicht nur um Präsenz." Über den Standort in Riad wird First Berlin GCC europäische Biotech-Innovatoren und Investoren mit saudischen Institutionen zusammenbringen, darunter das Health Sector Transformation Program, die Research, Development and Innovation Authority (RDIA) sowie die National Biotechnology Strategy. Ziel ist es, den Wissenstransfer zu beschleunigen, Bioproduktion zu lokalisieren und zum Aufbau einer global wettbewerbsfähigen regionalen saudischen Bioökonomie beizutragen. "Saudi-Arabien zieht nicht nur Innovationen an, sondern prägt sie auch", ergänzte Dr. Tameem Ashry, Leiter von First Berlin GCC. "Von der Biotechnologie bis zur Präzisionsmedizin definiert das Königreich neu, was regionale Führungsstärke in der Life Sciences Industrie bewirken kann. Unsere Aufgabe bei First Berlin GCC ist es, Brücken zu schlagen zwischen saudischen Talenten und globalen Märkten, zwischen Forschung und Kapital, zwischen Ideen und Umsetzung." Dr. Ashry, Absolvent der King Saud University und der Harvard Medical School, war 2021 Misk Fellow, Teil des Flaggschiff-Führungsprogramms Saudi-Arabiens zur Förderung globaler Innovatoren. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Wissenschaft, Beratung und Biotech-Unternehmertum. Dazu gehören Beiträge zur saudischen Nationalen Biotechnologiestrategie sowie eine Partnerrolle bei einem saudischen Biotech-Unternehmen. Die Erweiterung von First Berlin ist mehr als nur ein neues Kapitel für das Unternehmen; sie zeigt, wie europäisches Know-how und saudische Ambitionen sich verbinden, um den Wandel im regionalen Gesundheitswesen voranzutreiben. Durch die Einbettung in das wachsende Innovationsökosystem von Riad will das Unternehmen einen Beitrag zu den Zielen der saudischen "Vision 2030" leisten. Diese zielt darauf ab, eine wissensbasierte, lokal verankerte Wirtschaft aufzubauen, die von Daten, Forschung und fortschrittlicher Produktion angetrieben wird. Über First Berlin First Berlin wurde 1998 gegründet und ist eine unabhängige Boutique-Gesellschaft für Unternehmensfinanzierung und Investitionen mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen berät kleine und mittelständische Unternehmen bei Kapitalerhöhungen, Börsengängen, Anleiheplatzierungen sowie M&A-Transaktionen und verfügt über fundierte Branchenexpertise in den Bereichen Life Sciences, Biopharma, Infrastruktur und erneuerbare Energien. Mit Niederlassungen in Berlin und Riad, verbindet First Berlin GCC Kapital und Innovationen in Europa und dem Nahen Osten und bietet seinen Kunden globale Reichweite mit lokalem Know-how. https://firstberlin.com Medienkontakt GCC Dr. Tameem Ashry

