Der 313 von Donald Duck ist legendär - dessen Auto-Pannen allerdings auch. Doch bald surrt es nur noch in Entenhausen, denn der 313 bekommt ein elektrisches Update und wird zum E-313 - wenn auch nicht ganz freiwillig. Donald Duck liebt seinen 313. So sehr, dass er sich trotz andauernder Pannen gegen ein neues Auto wehrt und seinen 313er jedes Mal wieder fit macht, sehr zum Unmut seiner Familie. So wäre es wohl auch noch eine ganze Weile weiter ...

