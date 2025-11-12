Chinas Einkäufe von US-Sojabohnen stagnieren, obwohl Washington ein großes Handelsabkommen angekündigt hat. Analysten sehen mehr Diplomatie als Deal.Chinas Käufe von amerikanischen Sojabohnen haben sich weniger als zwei Wochen nach der Verkündung eines weitreichenden Handelsabkommens mit den Vereinigten Staaten deutlich verlangsamt. Händler, die anonym bleiben wollten, berichten, dass sie von neuen Lieferungen nichts wissen. Dies wirft Zweifel auf, ob der größte Importeur von US-Sojabohnen die von der US-Regierung prognostizierten Mengen tatsächlich abnehmen wird. Washington erklärte, Peking habe sich verpflichtet, bis Ende dieses Jahres 12 Millionen Tonnen Sojabohnen zu kaufen, gefolgt von …