Luxemburg, 12. November 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute starke Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2025 bekanntgegeben. Die Ergebnisse belegen die erfolgreiche Umsetzung der neuen Konzernstrategie, die durch signifikantes Wachstum im B2B-Segment und einen starken Fokus auf gesteigerte Profitabilität im B2C-Marktplatz-Segment erreicht wurde.
HomeToGo_PRO ist nun der zentrale Wachstumsmotor
Marktplatz-Segment mit signifikanter Profitabilitätsverbesserung
Solide Cash-Position
Interhome-Integration auf Kurs
Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr 2025
Auf statutarischer Basis - welche die Konsolidierung von Interhome ab dem tatsächlichen Closing-Datum beinhaltet (d. h. nur für den Zeitraum vom 28. August 2025 bis zum 31. Dezember 2025) - erwartet die HomeToGo Group weiterhin IFRS-Umsatzerlöse von über €260 Mio. (=22% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Das Bereinigte EBITDA wird voraussichtlich über €11 Mio. liegen (-14 % ggü. dem Vorjahreszeitraum). Da die Interhome-Akquisition gegen Ende der Hauptreisesaison abgeschlossen wurde, wird für die kombinierte Gruppe im Geschäftsjahr 2025 auf statutarischer Basis ein negativer Free Cash Flow prognostiziert. Dies ist primär auf die Saisonalität des Geschäftsmodells von Interhome zurückzuführen, das nach Abschluss der Hauptreisesaison erhebliche Zahlungen an die Gastgeber bedingt.
Sebastian Bielski, CFO von HomeToGo: "Die Ergebnisse des dritten Quartals beweisen, dass die strategische Entwicklung von HomeToGo_PRO zu unserem neuen Schwerpunkt bereits messbare Erfolge liefert: HomeToGo_PRO verzeichnete einen sprunghaften Anstieg der IFRS-Umsatzerlöse um 83% gegenüber dem Vorjahr und eine mehr als verdoppelte Profitabilität. Auch der HomeToGo-Marktplatz konnte das Bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 60% gegenüber dem Vorjahr steigern, was einen starken Fortschritt von HomeToGo's neuer Fokussierung auf Profitabilität gegenüber Umsatzwachstum belegt. Mit der Interhome-Integration, die voll auf Kurs ist, treten wir in eine neue Ära für die HomeToGo Group ein und freuen uns auf die nächste Etappe auf unserem Wachstumspfad."
Q3/25 Ergebnisse: Q3-Quartalsbericht, Pressekonferenz und Präsentation
Die Quartalsmitteilung von HomeToGo für Q3/25 ist auf der Investor-Relations-Website von HomeToGo unter ir.hometogo.de verfügbar. Die Ergebnispräsentation für Analysten und Investoren wird kurz vor Beginn der Konferenz um 10:00 Uhr MEZ zur Verfügung gestellt und ist ebenfalls unter ir.hometogo.de abrufbar.
Über die HomeToGo Group
HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.
HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt.
HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/
