© Foto: Midjourney

Der Musikstreaming-Dienstleister Tencent Music Entertainment hat am Mittwoch die Berichtssaison für chinesische Konzerne eingeleitet. Der Start ist missglückt! Quartalssaison: Jetzt starten auch chinesische Basiswerte durch! In der kommenden Woche wird die laufende Berichtssaison auch für chinesische Unternehmen an Fahrt aufnehmen. Auf dem Programm stehen Zahlen von Konzernen wie Xpeng (Montag), Xiaomi und Baidu (Dienstag) sowie PDD und Meituan am Freitag. Damit ist für Action gesorgt, nachdem sich der technologielastige Hang-Seng-Index in diesem Jahr trotz des Handelsstreits zwischen den USA und China um beachtliche 34,5 Prozent und damit deutlich mehr als der US-Markt steigern konnte. Den …