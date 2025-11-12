Die Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; CEO: Jun Kawakami; im Folgenden "Rigaku") hat ihren ersten Integrierten Bericht 2025 (im Folgenden "der Bericht") auf der Rigaku-Website veröffentlicht. Der Bericht dient als Medium für die integrierte Kommunikation mit allen Stakeholdern.

Der Bericht bietet einen Überblick über die Investitionen, technologischen Innovationen, Geschäftsaktivitäten und die globale Wachstumsstrategie von Rigaku. Außerdem werden die finanziellen und nichtfinanziellen Ergebnisse von Rigaku für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr vorgestellt. Rigaku lädt die Leser ein, sich mit dem Bericht vertraut zu machen, um mehr über seinen Beitrag zum globalen technologischen Fortschritt durch Röntgendiffraktionslösungen zu erfahren. Rigaku ist weiterhin bestrebt, ein "einzigartiges globales Technologieunternehmen" zu werden.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter: https://rigaku-holdings.com/english/ir/reports/

Kommentar von CEO Jun Kawakami Wir haben den Bericht aus dem starken Wunsch heraus veröffentlicht, das Verständnis der Stakeholder für die wahre Identität von Rigaku als Unternehmen zu vertiefen. Dieser Bericht soll das Portfolio der fortschrittlichen Technologien von Rigaku auf der Grundlage der Röntgenwissenschaft sowie die Unternehmenskultur, die Werte und die klare Vision, die dahinter stehen, vorstellen. Wir hoffen, dass die Stakeholder durch die Lektüre über die Herausforderungen, denen sich die Mitarbeiter von Rigaku täglich stellen, ein umfassendes Verständnis von Rigaku gewinnen.

Über die Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in 136 Ländern und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70 erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Während sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives". Für weitere Informationen besuchen Sie bitte rigaku-holdings.com/english

