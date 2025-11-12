Die markanten Turnschuhe mit der gewellten Luftpolstersohle sind auch in Deutschland stark gefragt. Doch trotz dieser Erfolge war die Aktie des Schweizer-Sneaker-Herstellers On Holding AG in diesem Jahr kein gutes Investment - bis heute. Der frühere Weltklasse-Tennisspieler Roger Federer ist durch dem Börsengang der On Holding AG im Jahr 2021 zum Milliardär geworden. Denn Federer hatte sich schon vorher an dem Sneaker- und Laufschuhspezialisten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.