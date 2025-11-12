Die markanten Turnschuhe mit der gewellten Luftpolstersohle sind auch in Deutschland stark gefragt. Doch trotz dieser Erfolge war die Aktie des Schweizer-Sneaker-Herstellers On Holding AG in diesem Jahr kein gutes Investment - bis heute. Der frühere Weltklasse-Tennisspieler Roger Federer ist durch dem Börsengang der On Holding AG im Jahr 2021 zum Milliardär geworden. Denn Federer hatte sich schon vorher an dem Sneaker- und Laufschuhspezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE