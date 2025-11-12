Die russische Firma Idol hat mit AIdol den ersten KI-getriebenen humanoiden Roboter des Landes vorgestellt. Doch die Präsentation ging daneben. Zum Titellied des Films Rocky stolperte der Roboter über die Bühne und stürzte. Der Idol-CEO wiegelt ab. Russlands Versuche, Geräte wie Smartphones und Computer mit eigener Hardware zu bauen, waren bisher wenig von Erfolg gekrönt. Bei dem Mitte 2023 angekündigten Akinak-PC etwa musste der Hersteller auf eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n