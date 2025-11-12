Zcash: Verkaufssignale treten auf - ist der Bull Run beendet?

Bei Zcash ist gestern ein Verkaufssignal aufgetreten. Dabei hat bei der Moving Average Convergence Divergence die Signallinie die MACD-Linie nach unten geschnitten. Das Signal ist reaktiv und ist daher bereits nach einer heftigen Korrektur aufgetreten. Dennoch ist das Verkaufssignal ernst zu nehmen. Denn Kryptoassets befinden sich allgemein im Bärenmarkt und weitere Indikatoren deuten darauf, dass Zcash seinen beeindruckenden Bull Run mitten in diesem Bärenmarkt nun ebenfalls beenden könnte.

Fundamental-Lage bei Zcash

Zcash liefert mit seinen shielded transactions (abgeschirmte Transaktionen) einen massiven Use-Case. Mit DAC8, das vor kurzem auch in Deutschland parlamentarisch bestätigt wurde, werden die Finanzämter in Europa zunehmend aufmerksam auf Krypto-Käufe und Transaktionen. Klassische Blockchains sind dabei zu transparent für viele Kleinanleger, die Kryptowährungen als Schutz vor übergriffigen Staatsmaßnahmen sehen und nicht automatisiert offenlegen wollen, wie viel sie in Kryptowährungen angelegt haben.

Zuvor mussten Anleger mit diesen Voraussetzungen auf Monero zurückgreifen. Der alternative Privacy-Coin ist jedoch zum Handel auf regulierten Plattformen verboten. Zcash, mit dem nun fertig gestellten Use-Case der abgeschirmten Transaktionen erlaubt eine Zwischenlösung. Die abgeschirmten Transaktionen sind nämlich optional. Die Blockchain ist standardmäßig genauso in der Lage, herkömmliche Transaktionen mit öffentlich zugänglichen Informationen auf der Blockchain zu hinterlassen.

Hype oder echter Use-Case?

Ob und wie lange Zcash für den Handel auf regulierten Plattformen erhalten bleibt, ist nicht bekannt, aber zur Zeit dient Zcash als Brücke für viele Anleger. Dennoch ist fraglich, ob der Hype derzeit nicht übertrieben ist. Zcash hat binnen weniger Monate den etablierten Konkurrenten Monero in der Marktkapitalisierung aufgeholt. Dabei hat Zcash die Kapitalisierung verzehnfacht. Monero hat in der gleichen Zeit dabei nicht an Marktkapitalisierung eingebüßt.

Wahrscheinlich ist daher davon auszugehen, dass Zcash einen Hype ausgelöst hat, der seinen tatsächlichen Use-Case übersteigt. Zcash dient zurzeit daher also vermutlich eher als Spekulationsmittel als für seinen eigentlichen Use-Case. Problematisch wird dies in dem Moment, wenn Anleger Gewinnmitnahmen durchführen und der Hype damit bricht. Aus technischer Sicht gibt es erste Anzeichen, dass dies zurzeit bereits eingetreten ist.

Indikatoren für einen Überhype bei Zcash

Ein wichtiges Warnsignal ist bei der Moving Average Convergence Divergence (MACD) aufgetreten. Dabei hat die Signallinie, die MACD-Linie nach unten gekreuzt. Das Signal ist ein klassisches Verkaufssignal. Es kann mit Verzögerungen auftreten, ist aber mittelfristig ein zuverlässiges Signal und könnte daher darauf deuten, dass die aktuelle Preiskorrektur Zcash in eine anhaltende Baisse bringen könnte.

Zcash ist dabei antizyklisch zum Bullenmarkt gestiegen. Da sich langfristig aber so gut wie alle Altcoins parallel zu Bitcoin bewegen, könnte dies darauf hindeuten, dass Zcash sich nun in die allgemeine Marktlage einfügt.

Ein weiteres Verkaufssignal, dass auch die an sich bullische Lage bei Zcash relativiert, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser befindet sich seit mehreren Wochen mit kurzer Unterbrechung in der "überkauften Zone". Der RSI steht dabei konkret bei 56,8, während der RSI-14 bei 75 steht und damit tief in der überkauften Zone ist.

Wie könnte der Kurs weiter verlaufen

Zuletzt sind beide Indikatoren Mitte Oktober eingetreten. Dabei stagnierte die Rally nach dieser Dopplung der Indikatoren. Als das MACD-Signal jedoch ein paar Wochen später wieder ein bullisches Signal abfeuerte, ging die Rally weiter.

Der RSI zeigte sich dabei zuverlässiger, um die Korrektur vorauszusagen, da er schon vor der Korrektur auftrat. Im Kontext der beiden Situationen sehen wir die bärischen Indikatoren im Oktober als "Verlangsamer" des Bull Runs an, während wir nun in Erwägung ziehen müssen, ob die Rally tatsächlich zu einem Ende kommt und Zcash in den allgemeinen Bärenmarkt eintritt.

