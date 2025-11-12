Noch im September wurde über schwerwiegende Probleme innerhalb des Gemeinschaftsunternehmens "RV Tech" berichtet. Ein Jahr nach dessen Gründung geben sich die beiden Hersteller mit dessen Entwicklung zufrieden. Man käme insgesamt gut voran. Nachdem Volkswagens eigene Software-Sparte Cariad über Jahre hinweg hinter den Erwartungen zurückgeblieben und alles andere als effizient war, vollzog der Autobauer nach der Übernahme des Chefpostens durch Oliver ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.