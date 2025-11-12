EQS-News: KEMA Labs, a CESI Business Unit / Schlagwort(e): Miscellaneous

Zuverlässigkeit bei der Energiewende sichern: KEMA Labs unterstützt kritische HV-Projekte in ganz Europa



MAILAND, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Energiesektor befindet sich in einem rasanten Wandel, der durch neue Technologien, steigende Nachfrage und das weltweite Streben nach Nachhaltigkeit angetrieben wird. Da Energieversorger mit Hochdruck daran arbeiten, enge Projektfristen einzuhalten, wird die Zuverlässigkeit von Hochvolt-Komponenten (HV) zum entscheidenden Faktor. KEMA Labs steht an vorderster Front, wenn es darum geht, diese Zuverlässigkeit durch strenge Inbetriebnahmeprüfungen zu gewährleisten, die kostspielige Ausfälle verhindern und die öffentliche Infrastruktur schützen. Ein wichtiges Beispiel ist das Projekt "Hollandse Kust Noord" von TenneT in den Niederlanden, wobei drei neue Windparks in der Nordsee in das nationale Netz integriert werden. Das Projekt umfasst ein hochmodernes Umspannwerk in Wijk aan Zee, in dem KEMA Labs umfangreiche Freigabe- und HV-Prüfungen durchgeführt hat. Mithilfe moderner Kameras zur Erkennung von Koronaentladungen identifizierte und löste das Team potenzielle Isolationsprobleme auf einem Gelände, das sich über 23 Fußballfelder erstreckt. An 12 Kabelkreisen wurden Hochvolttests mit mobilen Resonanzprüfgeräten der Serie durchgeführt, wobei Spannungen bis zu 374 kV - weit über dem Betriebsniveau - angelegt wurden, um verborgene Mängel aufzudecken. Diese sorgfältigen Tests gewährleisteten eine optimale Leistung und eine nahtlose Integration in das 380-kV-Netz über die Schaltstation Beverwijk. Der Erfolg des Projekts unterstreicht die Bedeutung von Koordinierung, Sicherheitsplanung und technischer Präzision in der modernen Energieinfrastruktur. KEMA Labs hat außerdem sein Fachwissen in Remote-Umgebungen bei der Inbetriebnahme des 66-kV-Seekabels von Landsnet in Island unter Beweis gestellt. Das Projekt, mit dem die Stromübertragung zur Insel Heimaey verbessert werden sollte, stellte einzigartige logistische sowie ökologische Herausforderungen dar. Trotz des abgelegenen Standorts und der unvorhersehbaren Bedingungen hat das Team von KEMA die Tests unabhängig durchgeführt, um die Integrität des Kabels zu gewährleisten und die Energieresilienz der Insel zu unterstützen. Mit dem weltweiten Ausbau der Hochspannungsnetze steigt die Nachfrage nach zuverlässigen Komponenten und qualifizierten Lieferanten. KEMA Labs spielt auch weiterhin eine wichtige Rolle bei der Überprüfung von Sicherheit sowie Leistung kritischer Infrastrukturen und hilft Versorgungsunternehmen dabei, Fristen einzuhalten, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819777/CESI_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/zuverlassigkeit-bei-der-energiewende-sichern-kema-labs-unterstutzt-kritische-hv-projekte-in-ganz-europa-302613637.html



