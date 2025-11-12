KI-generierte Bilder werden immer realistischer. Selbst Expert:innen fällt es zunehmend schwer, nicht auf Fake-Fotos reinzufallen. Forscher:innen haben jetzt ein Fünf-Minuten-Training entwickelt, das das Erkennen von KI-Gesichtern verbessern soll. KI-Tools sind mittlerweile in der Lage, so realistische Bilder zu erzeugen, dass selbst Expert:innen immer mehr Schwierigkeiten haben, echte von KI-Gesichtern zu unterscheiden. Das kann allerdings zum Sicherheitsrisiko ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.