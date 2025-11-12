KI-generierte Bilder werden immer realistischer. Selbst Expert:innen fällt es zunehmend schwer, nicht auf Fake-Fotos reinzufallen. Forscher:innen haben jetzt ein Fünf-Minuten-Training entwickelt, das das Erkennen von KI-Gesichtern verbessern soll. KI-Tools sind mittlerweile in der Lage, so realistische Bilder zu erzeugen, dass selbst Expert:innen immer mehr Schwierigkeiten haben, echte von KI-Gesichtern zu unterscheiden. Das kann allerdings zum Sicherheitsrisiko ...Den vollständigen Artikel lesen ...
