Berlin (ots) -Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wegen seines Kurswechsels bei der Frage der Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine scharf kritisiert. "Der Bundeskanzler hat einen Fehler gemacht, sein Versprechen nicht einzuhalten", sagte Kieswetter in der ARD-Talksendung "maischberger". Dies seine ein politischer Fehler gewesen "an dem wir lange zu knabbern haben". Seiner Meinung nach habe "der Bundeskanzler da viel eingebüßt", sagte Merz' Parteifreund Kiesewetter.Merz hatte als Oppositionsführer die Taurus-Lieferung in Aussicht gestellt und sich als Bundeskanzler dagegen ausgesprochen. "Und die Konsequenzen sehen wir ja. Die Amerikaner versuchen jetzt, Tomahawk zu liefern, weil die Europäer zu wenig machen", sagte der CDU-Politiker und betonte: "Es gibt keinen rechtlichen Grund" den Taurus nicht zu liefern. In Deutschland werde der Marschflugkörper "immer als Wundermittel bezeichnet". Aus seiner Sicht sei es "eine Waffe, die es auch in anderen Ländern gibt, die Russland jeden Tag einsetzt".