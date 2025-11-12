Neue Funktion ermöglicht Ärzten einen schnelleren und sichereren Zugriff auf einheitliche Patientendaten

InterSystems, ein innovativer Anbieter von Datentechnologie, der weltweit mehr als 1 Milliarde Gesundheitsakten verwaltet, gab heute die Einführung von InterSystems HealthShare AI Assistant bekannt, einer neuen generativen KI-Funktion, die Ärzten, Fallmanagern und Verwaltungsmitarbeitern dabei helfen soll, schneller und intuitiver auf Patienteninformationen zuzugreifen und diese zu verstehen.

Aufbauend auf der bewährten Grundlage von InterSystems HealthShare Unified Care Record (UCR) führt HealthShare AI Assistant eine Konversationsschnittstelle ein, die es Benutzern ermöglicht, komplexe Langzeit-Gesundheitsakten mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache sicher abzufragen, zusammenzufassen und zu navigieren. Der AI Assistant fragt Datensätze aus Tausenden verschiedener klinischer Datenquellen ab und nutzt generative KI, um relevante Erkenntnisse zu gewinnen und Informationen mithilfe von branchenüblichen Anzeigen darzustellen so erhalten Benutzer einen schnelleren, intuitiveren Zugriff auf umfassende Patientendaten und wichtige Erkenntnisse.

Zu den wichtigsten Funktionen von HealthShare AI Assistant gehören:

Dialogorientierte Chat-Oberfläche Ermöglicht es Benutzern, klinische Fragen zu stellen oder Patientenübersichten in einfacher Sprache anzufordern, und liefert sofort prägnante, kontextbezogene Erkenntnisse.

Ermöglicht es Benutzern, klinische Fragen zu stellen oder Patientenübersichten in einfacher Sprache anzufordern, und liefert sofort prägnante, kontextbezogene Erkenntnisse. Vorkonfigurierte und benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen Bietet klinisch kuratierte Starter-Eingabeaufforderungen und ermöglicht es Organisationen, maßgeschneiderte, rollenbasierte Konfigurationen zu erstellen.

Bietet klinisch kuratierte Starter-Eingabeaufforderungen und ermöglicht es Organisationen, maßgeschneiderte, rollenbasierte Konfigurationen zu erstellen. Rückverfolgbarkeit der Quelle Verbindet jede KI-generierte Antwort mit ihrer verifizierten Datenquelle und fördert so Transparenz und klinisches Vertrauen.

Verbindet jede KI-generierte Antwort mit ihrer verifizierten Datenquelle und fördert so Transparenz und klinisches Vertrauen. Nahtlose Integration Arbeitet innerhalb des HealthShare Clinical Viewer und der Navigationsanwendung, sodass der Assistent in den natürlichen Arbeitsablauf des Benutzers eingebettet bleibt.

Arbeitet innerhalb des HealthShare Clinical Viewer und der Navigationsanwendung, sodass der Assistent in den natürlichen Arbeitsablauf des Benutzers eingebettet bleibt. Umfassende Governance Implementiert konfigurierbare Datenprofile, rollenbasierte Zugriffskontrollen und vollständige Audit-Verfolgung, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung der KI zu unterstützen.

"KI im Gesundheitswesen muss auf Vertrauen, Interoperabilität und zuverlässigen Daten basieren", sagte Don Woodlock, Leiter des Bereichs Global Healthcare Solutions bei InterSystems. "Mit dem HealthShare AI Assistant bieten wir Fachkräften im Gesundheitswesen eine schnellere und sicherere Möglichkeit, direkt aus ihren bestehenden Arbeitsabläufen heraus auf die benötigten Informationen zuzugreifen. Es geht darum, die kognitive Belastung zu reduzieren, die Effizienz zu verbessern und den Klinikern zu ermöglichen, sich auf die Versorgung der Patienten zu konzentrieren."

Pilotprogramme mit HealthShare AI Assistant haben zu bedeutenden Effizienzsteigerungen und einer höheren Benutzerzufriedenheit geführt. Eine Usability-Studie, die mit Healthix, einem der größten öffentlichen Gesundheitsinformationsaustauschsysteme in den Vereinigten Staaten, durchgeführt wurde, zeigte, dass der AI Assistant den Arbeitsablauf von Ärzten quantitativ verbesserte, den Zeitaufwand für die Überprüfung von Unterlagen reduzierte und nützliche und umsetzbare Erkenntnisse lieferte.

"Das Sammeln von Informationen aus über 9.000 Einrichtungen für mehr als 21 Millionen Patienten bringt eine Fülle von Daten mit sich", sagte Todd Rogow, CEO von Healthix. "Mit dem HealthShare AI Assistant verfügen unsere klinischen Anwender nun über ein Tool, mit dem sie eine sofortige, klinisch validierte Zusammenfassung aus jahrelangen Aufzeichnungen erhalten und so einen ganzheitlichen Überblick über die Krankengeschichte eines Patienten zum Zeitpunkt der Behandlung erhalten."

Der HealthShare AI Assistant ist Teil der umfassenden InterSystems HealthShare-Suite, die Dateninteroperabilität und vernetzte Versorgung in mehr als 80 Ländern ermöglicht. Die neue KI-Funktion steht HealthShare-Anwendern in den unterstützten Regionen ab sofort zur Verfügung.

