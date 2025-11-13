Indero gibt stolz den erfolgreichen Abschluss einer intern finanzierten Studie bekannt, die einen neuartigen Ansatz zur Bewertung topischer neuer chemischer Wirkstoffe ("New Chemical Entities", NCE) in der klinischen Forschung der Frühphase vorstellt. Diese innovative Methode nutzt quantitative Genexpressionsanalysen, um die Wirksamkeit von Medikamenten schnell und kostengünstig zu bewerten.

Dr. Robert Bissonnette, Executive Chairman und Gründer von Indero, der die Studie initiiert und geleitet hat, äußerte sich begeistert über die Ergebnisse:

"Unser Ziel bestand darin, die Art und Weise, wie topische Medikamente in frühen Studienphasen untersucht werden, neu zu überdenken. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass bereits 3 Tage mit Mikrodosierung aussagekräftige Hinweise hinsichtlich der Wirksamkeit liefern können. Wir konnten bereits 24 Stunden nach dem Auftragen einer Mikrodosis eines mittelstarken Kortikosteroids auf die Haut der Patienten Veränderungen in der Genexpression beobachten. Nach 72 Stunden waren die Th2-, Th22- und Th17-spezifischen Biomarker signifikant reduziert. Dieses Ergebnis deckt sich exakt mit unseren Erwartungen und eröffnet Möglichkeiten für schnellere und intelligentere Strategien zur Arzneimittelentwicklung, was das Potenzial dieser Methode für den effektiven Einsatz in Studien der frühen Phase 1 unterstreicht."Die Studie verdeutlicht mehrere Vorteile dieses Ansatzes:

Schnelle Erkenntnisse bezüglich der Wirksamkeit bei begrenzten präklinischen toxikologischen Anforderungen und reduzierten Phase-1-Kosten (3-tägige Studie im Vergleich zu 8-12 Wochen).

Die Möglichkeit, mehrere NCEs, Konzentrationen und Vehikel innerhalb derselben Patientengruppe in Kurzzeitstudien zu vergleichen.

Die Möglichkeit, NCEs effizient mit zugelassenen topischen Arzneimitteln zu vergleichen.

Emma Guttman, Professorin und Leiterin der Dermatologie am Mount Sinai, die die Genexpressionsanalyse durchgeführt hat, betonte deren Bedeutung:

"Diese Strategie stellt einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung von topisch verabreichten Medikamenten dar. Sie bietet Ärzten und Forschern die Möglichkeit, Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig die Belastung für Patienten und den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Die Bedeutung für die Industrie und die Patienten ist enorm", so Emma Guttman-Yassky, MD, PhD, Waldman-Professorin und Systemvorsitzende der Abteilung für Dermatologie, Direktorin des Asness Family Center of Excellence for Eczema and Allergic Conditions und Direktorin des Laboratory of Inflammatory Skin Diseases an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai.

Mit diesem Durchbruch nimmt Indero eine Vorreiterrolle in der Forschung auf dem Gebiet der Dermatologie ein und schafft eine schnellere, sicherere und kostengünstigere Möglichkeit zur Entwicklung topischer Behandlungen.

Über Indero

Indero ist ein Auftragsforschungsinstitut ("Contract Research Organisation", CRO) mit zweifachem Schwerpunkt auf Dermatologie und Rheumatologie und über 25 Jahren Erfahrung in der klinischen Forschung und Durchführung von Studien. Unser Full-Service-Ansatz, der vom Protokolldesign über die Patientenrekrutierung bis hin zur Studienüberwachung und Biometrie alle Aspekte umfasst, bietet Biotech- und Pharmaherstellern die fundierte wissenschaftliche Grundlage und individuelle Expertise, die sie benötigen, um ihre Studien effizient und effektiv zum Abschluss zu bringen. Mit Standorten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, einem umfangreichen und ständig wachsenden Netzwerk an Forschern und Patienten sowie einer eigenen Forschungsklinik, in der wir unsere eigenen Studien konzipieren und durchführen, ist Indero der ideale Partner für klinische Anforderungen auf globaler Ebene.

