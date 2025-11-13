Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabisproduktion, wird auf der MJBizCon 2025 in Las Vegas seine neueste Innovation im Bereich Gartenbau vorstellen: das Red Sandwich. Die Besucher können es zusammen mit den neuesten Leuchten von Fluence, darunter RAPTR 2, PYTHN, SPYDR 3 und VYPR 4, am Stand Nr. 15023 besichtigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251111246765/de/

New VYPR 4 Top Light from Fluence

Red Sandwich, das sich derzeit im Patentverfahren befindet, wurde im Laufe jahrelanger Forschung zu Lichtintensität, Spektrum und Verteilung entwickelt und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Beleuchtung von Cannabis in kontrollierten Umgebungen dar. Durch die strategische Ausbalancierung von hochroten Spektren und Intensität, die gleichzeitig durch Beleuchtung von oben und unter dem Blätterdach bereitgestellt werden, erreichte Fluence eine Photoneneffizienz von 3,4 µmol/J, was zu einer Energieeinsparung von bis zu 26 führte, während gleichzeitig die Gleichmäßigkeit der Blüten verbessert und die Photobleiche vermieden wurde.

"Red Sandwich ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie disziplinierte Wissenschaft zu praktischen Innovationen führt", erklärte Dr. David Hawley, leitender Wissenschaftler bei Fluence. "Indem wir das hochrote Licht unter dem Blätterdach neu positioniert und mit ergänzendem hochrotem Oberlicht kombiniert haben, konnten wir ein neues Maß an Effizienz und Konsistenz in der gesamten Anlage erreichen. Es geht nicht nur darum, mehr Licht zu erzeugen, sondern darum, die Photonen dorthin zu lenken, wo die Pflanze sie am meisten benötigt."

Fluence wird auch RAPTR 2 vorstellen, sein Toplight der nächsten Generation mit dynamischer Rot-Plus-Weiß-Spektrumsteuerung, das bis zu 20 weniger Energie verbraucht.

"RAPTR 2 spiegelt die nächste Evolutionsstufe der dynamischen Beleuchtung wider", fügte Hawley hinzu. "Indem wir den Anbauern eine präzise Kontrolle über die Spektralbalance ermöglichen, sorgen wir für eine fein abgestimmte Reaktion der Pflanzen während der gesamten Blütephase, erhalten die Qualität bei höheren Intensitäten und steigern die Effizienz auf ein bisher unerreichtes Niveau."

Weitere ausgestellte Produkte sind PYTHN, die speziell entwickelte Unterblattbeleuchtung von Fluence, die das Wachstum im unteren Blattbereich fördert und die Produktion von A-Klasse-Knospen steigert; VYPR 4, die Gewächshaus-Oberbeleuchtung der nächsten Generation für den Hochleistungsbetrieb; und SPYDR 3, die neueste Generation der bahnbrechenden mehrstufigen Beleuchtungslösung, die vor 10 Jahren auf der MJBizCon vorgestellt wurde.

Zusammen zeigen diese Lösungen, wie präzise Steuerung und wissenschaftlich fundiertes Design die Effizienz, Qualität und Erträge kommerzieller Cannabisbetriebe neu gestalten.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Pflanzenbau und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt, der sich dafür einsetzt, den weltweit führenden Gewächshaus- und Indoor-Züchtern eine effizientere Pflanzenproduktion zu ermöglichen. Fluence, Teil des Geschäftsbereichs Agricultural Lighting von Signify, ist in Austin, Texas (Amerika), und Eindhoven, Niederlande (EMEA), tätig. Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence-led.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251111246765/de/

Contacts:

Medienkontakt

Wendell Grimsley

Wendell.Grimsley@fluence-led.com