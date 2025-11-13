LabGenius Therapeutics ("LabGenius"), ein auf die Wirkstoffentdeckung spezialisiertes Unternehmen, das künstliche Intelligenz (KI) und Hochdurchsatz-Experimente kombiniert, um multispezifische Antikörper der nächsten Generation für solide Tumore voranzutreiben, hat heute die Präsentation eines wissenschaftlichen Posters auf dem ESMO Immuno-Oncology Congress 2025 angekündigt, der vom 10. bis 12. Dezember 2025 im Queen Elizabeth II Centre in London, Vereinigtes Königreich, stattfindet. Im Rahmen der Präsentation wird LabGenius die prä-klinischen In-vivo-Wirksamkeits- (Tumorwachstumsinhibition von über 90 %) und Verträglichkeitsdaten für seinen führenden Kandidaten, einen hochgradig tumorselektiven bispezifischen T-Zell-Engager (TCE), vorstellen.

Informationen zur Poster-Präsentation

Titel Novel Selectivity-Enhanced Bispecific T-cell Engager Utilises Avidity to Overcome On-target, Off-tumour Toxicity Datum und Zeit Mittwoch, 10. Dezember 2025, 08:00 Uhr (GMT) Poster-Nr. 309P Ort The Churchill Room, Queen Elizabeth II Centre, London

Überblick über den bispezifischen TCE

Für das ausgewählte Ziel hat LabGenius einen selektivitätsverbesserten TCE entwickelt. Das Unternehmen nutzte seine zentrale Optimierungsplattform EVAfür die Entdeckung und gleichzeitige Optimierung eines TCE, der eine verbesserte Abtötungs-Selektivität, Potenz, Wirksamkeit und Herstellbarkeit aufweist. Der dieser verbesserten Selektivität zugrundeliegende biologische Mechanismus basiert auf dem Prinzip der Avidität. Durch die Nutzung der aviditätsgesteuerten Selektivität kann der optimierte TCE zwischen gesunden und erkrankten Zellen auf Grundlage der differenziellen Expression des tumorassoziierten Antigens unterscheiden.

Über LabGenius Therapeutics

LabGenius Therapeutics ist ein auf die Wirkstoffentdeckung spezialisiertes Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung therapeutischer Antikörper der nächsten Generation leistet. Die Entdeckungsplattform des Unternehmens EVAintegriert mehrere hochmoderne Technologien aus den Bereichen der künstlichen Intelligenz, der robotischen Automatisierung und der synthetischen Biologie. LabGenius Therapeutics verfolgt ein hybrides Geschäftsmodell, das die Partnerschaft mit Biotech- und Pharmaunternehmen parallel zur Verfolgung einer vollständig eigenen therapeutischen Pipeline umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter www.labgeniustx.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251112048832/de/

Contacts:

Medien: press@labgeni.us

Unternehmen Geschäftsentwicklung: partnerships@labgeni.us