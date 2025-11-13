EQS-News: Foton Motor / Schlagwort(e): Sonstiges

BEIJING, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 9. November 2025 hielt FOTON Motor seine 2026 Global Partners Conference in Beijing unter dem Motto "Drive to Great" ab. An der Veranstaltung nahmen über 2.000 Teilnehmer aus mehr als 140 Ländern teil, darunter der Vorstandsvorsitzende von FOTON Motor, Chang Rui, der CEO von FOTON Motor, Wu Xibin, der Hauptvertreter von ApexBrasil für den asiatisch-pazifischen Raum, Victor Queiroz, der Geschäftsträger a.i. der Botschaft von Südafrika in Peking, Mogamat Mahdi Basadien, sowie lokale Mitarbeiter von FOTON, Vertriebsmitarbeiter, wichtige Kunden, Händler, Lieferanten und Medienvertreter. Gemeinsam wurden sie Zeugen der strategischen Aufwertung und der Entwicklung des Ökosystems von FOTON, während das Unternehmen seinen Weg zu einem Nutzfahrzeugunternehmen von Weltklasse beschleunigt. In diesem entscheidenden Moment zeigte FOTON eine offenere Haltung und feste Entschlossenheit und schloss sich mit globalen Partnern zusammen, um die internationale Expansion der Nutzfahrzeugindustrie voranzutreiben. Verankerung der globalen Strategie, Streben nach neuen Höhen in der Entwicklung Derzeit treiben industrielle Intelligenz, Digitalisierung und Konnektivität die rasante Entwicklung der chinesischen Automobilindustrie voran. In diesem Prozess sind neue Energien und intelligentes Fahren zu wesentlichen Wettbewerbsvorteilen für Chinas Automobilsektor geworden. An diesem entscheidenden Punkt der Transformation der globalen Nutzfahrzeugindustrie beteiligt sich FOTON Motor mit einer neuen strategischen Vision aktiv am globalen Wettbewerb. Auf der Konferenz stellte Chang Rui, Vorstandsvorsitzender von FOTON Motor, offiziell den FOTON Global Strategy Report vor, in dem klare globale Ziele und Wege dargelegt werden: "Bis 2030 werden Fahrzeuge mit neuen Energien über 50 % unserer Produktpalette ausmachen, der Absatz im Ausland wird 300.000 Einheiten übersteigen und wir werden ein Nutzfahrzeugunternehmen von Weltklasse mit führenden Designkonzepten, Fertigungsprozessen und Qualitätserfahrungen aufbauen." Um dieses Ziel zu erreichen, wird FOTON Motor seine industriellen Investitionen in Übersee beschleunigen. In den nächsten fünf Jahren plant das Unternehmen den Bau von über 10 Industriestandorten in Thailand, Indonesien, Südafrika, Brasilien, Mexiko, Saudi-Arabien, der Europäischen Union und anderen wichtigen Regionen. FOTON wird außerdem ein Ökosystem aufbauen, das Ersatzteile, Gebrauchtfahrzeuge, Flottenmanagement und andere damit verbundene Dienstleistungen umfasst. Das Unternehmen wird seine Produktpalette weiter optimieren, Synergien zwischen Direktvertrieb und Distribution fördern und ein Qualitätssystem von Weltklasse aufbauen. Diese Bemühungen werden die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte und die Kundenzufriedenheit verbessern und den Weg zu einem Nutzfahrzeugunternehmen von Weltklasse ebnen. Erweiterung der regionalen Zusammenarbeit, Ausweitung auf Schwellenländer Die Reise von FOTON Motor von China in die Welt wurde stets von einer globalen Vision geleitet, die sich auf Offenheit, Zusammenarbeit und intensive Marktbearbeitung konzentriert. In dieser sich ständig erweiternden globalen Landschaft demonstriert FOTON nicht nur die starken Fertigungskapazitäten Chinas, sondern unterstreicht auch das Verantwortungsbewusstsein und Engagement chinesischer Unternehmen auf der globalen Bühne. Brasilien und Südafrika sind als dynamische Schwellenmärkte wichtige strategische Säulen für die globale Expansion von FOTON. Auf der Konferenz hielten Victor Queiroz, Chief Representative von ApexBrasil Asia-Pacific Region, und Mogamat Mahdi Basadien, Chargé d'Affaires a.i. der Botschaft von Südafrika in Beijing, Reden, in denen sie ihre Unterstützung für die Vertiefung der Zusammenarbeit und die fortgesetzten Investitionen von FOTON in ihren jeweiligen Regionen zum Ausdruck brachten. In seiner Rede hob Victor Queiroz, Chief Representative von ApexBrasil Asia-Pacific Region, die bedeutenden Fortschritte hervor, die FOTON Motor in den letzten Jahren auf dem brasilianischen Markt erzielt hat. Er wies darauf hin, dass das Werk von FOTON im Süden Brasiliens erfolgreich die lokalisierte Produktion des ersten "ALL-New Aumark"-Leicht-Lkw erreicht hat, was einen wichtigen Schritt bei der Lokalisierung chinesischer Nutzfahrzeugmarken in Brasilien darstellt. Victor wies auch darauf hin, dass die brasilianische Regierung Initiativen wie den "New Industrial Plan (NOVA INDÚSTRIA)" und den "Green Mobility and Innovation Plan (MOVER)" fördert, die sich auf grüne Technologien und Fahrzeuge mit neuen Energien konzentrieren. Diese Pläne ermutigen Unternehmen, ihre Investitionen in Dekarbonisierung, Innovation und Elektrifizierung zu erhöhen, was in Einklang mit der nachhaltigen Transportstrategie von FOTON steht. Die brasilianische Agentur für Export- und Investitionsförderung wird die lokalisierte Entwicklung von FOTON in Bereichen wie neue Energiefahrzeuge und intelligente Fertigung weiterhin unterstützen und gemeinsam die Zusammenarbeit zwischen China und Brasilien auf eine neue Stufe heben. Mogamat Mahdi Basadien, Chargé d'Affaires a.i. der Botschaft von Südafrika in Beijing, erklärte, dass das lokale Montagewerk von FOTON in Südafrika eines der wichtigsten Automobilinvestitionsprojekte des Landes seit fast vier Jahrzehnten sei. Er betonte, dass diese Errungenschaft die Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen China und Südafrika widerspiegele, die auf gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamer Entwicklung basiere. Die erfolgreiche Markteinführung des ersten lokal montierten Pick-ups von FOTON im September 2025 ist ein historischer Meilenstein, nicht nur für FOTON - das damit als erste chinesische Marke eine lokalisierte CKD-Produktion in Südafrika erreicht hat -, sondern auch für Südafrika, da es die Position des Landes als regionales Produktionszentrum in Afrika festigt. Basadien betonte: "Die südafrikanische Regierung begrüßt den 'Lighthouse Plan' von FOTON, Südafrika als regionales Zentrum für Afrika zu positionieren. Wir sind bestrebt, die Zusammenarbeit in Bereichen wie der Lokalisierung von Teilen, der Forschung und Entwicklung im Bereich neuer Energiefahrzeuge, dem Technologietransfer und dem regionalen Handel zu vertiefen und gemeinsam eine nachhaltige und integrative Entwicklung auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zu fördern." Auch in Zukunft wird FOTON Motor seine lokalisierten Produktions- und Service-Systeme weiter stärken und Produkte und Technologien anbieten, die besser auf die lokalen Marktbedürfnisse zugeschnitten sind. Das Unternehmen wird seinen Beitrag zur Marktentwicklung leisten und die regionale Wirtschafts- und Handelskooperation sowie die industrielle Modernisierung aktiv unterstützen. Führende Produktinnovation, Eröffnung eines neuen globalen Kapitels Mit Blick auf die globalen Trends auf dem Nutzfahrzeugmarkt, die zukünftige Technologie-Roadmap von FOTON Motor und die Produktplanung erklärte Lu Zhenghua, EVP von FOTON Motor, auf der Konferenz: "Die chinesische Nutzfahrzeugindustrie vollzieht derzeit einen raschen Wandel von 'Marktteilnehmern' zu 'globalen Technologieführern'. Die drei wichtigsten Trends sind heute: der rasante Anstieg der Verbreitung von Fahrzeugen mit neuen Energien, die beschleunigte Entwicklung intelligenter Technologien und die Koexistenz mehrerer Energiewege." FOTON Motor orientiert sich eng an diesen Trends und hat sich die strategische Ausrichtung "Internationalisierung, neue Energien und Intelligenz" gesetzt. Das Unternehmen verfolgt einen mehrgleisigen Ansatz mit reinen Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-Antriebstechnologien. Im Bereich der neuen Energien hat das von FOTON selbst entwickelte IECO-Drei-in-Eins-System zahlreiche Extremtests bestanden, wobei der Elektromotor einen Spitzenwirkungsgrad von 97,7 % erreicht. Die Hybridtechnologie deckt 12 typische Betriebsbedingungen ab, und die Demonstrationsflotte mit Wasserstoff-Brennstoffzellen umfasst mittlerweile 3.600 Einheiten. Im Bereich des intelligenten Fahrens reduziert die HWP-Technologie von FOTON wirksam die Ermüdung des Fahrers, während das mit KI ausgestattete Smart Cockpit das Fahrzeug in eine "mobile Produktivitätsplattform" verwandelt. Auf der Produktseite hat FOTON spezielle Plattformen für Fahrzeuge mit neuen Energien entwickelt und gleichzeitig die traditionellen Plattformen weiterentwickelt, um eine Produktpalette mit globaler Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen. Unter der Führung seiner umfassenden intelligenten Strategie betonte Liu Xuguang, Vizepräsident von FOTON Motor und Sprecher, in seinem Bericht zur Aftermarket-Ökosystemstrategie: "Basierend auf der Aftermarket-Ökosystemstrategie von FOTON nutzt das Unternehmen die rasanten Wachstumschancen im chinesischen Aftermarket-Sektor. FOTON baut differenzierte Wettbewerbsvorteile auf, indem es sich auf "Fahrzeuge + FOTON Telematics System" konzentriert und die vollständige Digitalisierung und Ökosystementwicklung in seinem gesamten Geschäft vorantreibt." Derzeit hat die FOTON Telematics System-Plattform Daten von über 3,16 Millionen Fahrzeugen vernetzt und bedient mehr als 4.500 Logistikunternehmen. Durch die Nutzung von Funktionen wie intelligenter Planung, Ferndiagnose und Analyse des Fahrverhaltens hat FOTON eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz um 10 % und eine Verringerung des Unfallrisikos um 40 % erreicht. In Bereichen wie Leasing, Wartung und Reparatur sowie Gebrauchtfahrzeugen stärkt FOTON die Synergien zwischen Vertriebskanälen und Plattformen, erweitert sein Netz an Ladestationen und fördert datenbasierte Mehrwertdienste. Auf internationaler Ebene baut FOTON aktiv seine digitalen Plattformen und Energieversorgungsnetze aus, verbessert die Ersatzteilvertriebsnetze und unterstützt Händler bei der Entwicklung des Gebrauchtwagen- und Leasinggeschäfts. Das Unternehmen baut kontinuierlich ein globales Fahrzeug-Ökosystem-Service-System auf und entwickelt sich stetig zu einem Nutzfahrzeugunternehmen von Weltklasse. Ehrgeizige Ziele, gestützt durch einen klaren Weg und starke Unterstützung. Auf der Konferenz erläuterte Fu Jun, Vizepräsident von FOTON Motor und Präsident von FOTON International, ausführlich den Arbeitsplan für das internationale Geschäft 2026. Er erklärte: "Bis 2026 strebt FOTON einen Absatz von 200.000 Einheiten im Ausland an, mit einem Wachstum von über 70 % bei Schwerlastkraftwagen, einer Verdopplung des Busabsatzes und einem anhaltenden Wachstum bei leichten Nutzfahrzeugen. Außerdem planen wir, acht Märkte mit jeweils über 10.000 Einheiten zu etablieren." FOTON wird seine industrielle Ausrichtung beschleunigen und Innovationen bei den Marketingmodellen vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung neuer Produkte und Fahrzeuge mit neuen Energien liegt. Das Unternehmen wird mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um ein neues Kapitel von "Drive to Great" zu schreiben. Um die herausragenden Partner zu würdigen, die einen bedeutenden Beitrag zur globalen Entwicklung von FOTON geleistet haben, verlieh FOTON Motor über 10 Auszeichnungen, darunter den "Excellence in New Product Promotion Award", den "Pioneer in New Energy Promotion Award", den "Excellence in Service & Parts Award", den "Excellence in Aftermarket Award", den "Prestigious Honorary Fleet Customer Award" und den "Best Rising Star Award". Als führendes Unternehmen in der chinesischen Nutzfahrzeugindustrie hat FOTON Motor diese strategische Veröffentlichung als Durchbruch genutzt, wobei Produktinnovationen die treibende Kraft sind. Das Unternehmen bietet den Nutzern nicht nur ultimative Lösungen, die "energieeffizienter, mit größerer Reichweite, höherer Intelligenz und besserer Sicherheit" sind, sondern treibt auch den beschleunigten Wandel der Branche hin zu grünen und intelligenten Technologien voran. Mit der vollständigen Umsetzung seiner neuen Strategie und neuen Produkten wird FOTON in Zukunft seine Position auf dem globalen Markt weiter festigen und der Entwicklung der globalen neuen Energielogistik starke "chinesische Kraft" verleihen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819733/image_834329_45514948.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819734/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819735/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819736/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819737/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819738/5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819739/6.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819740/7.jpg



13.11.2025 CET/CEST

