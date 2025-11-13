Memecoin PepeNode macht mit Mine-to-Earn-Spiel das Staking überflüssig

Der neuartige Memecoin PepeNode (PEPENODE) könnte mit seinem Mine-to-Earn-Modell, welches Krypto-Belohnungen mit interaktivem Gameplay kombiniert, das traditionelle Staking bald überflüssig machen.

Anstelle von kostenintensiven Krypto-Mining-Geräten oder variablen Staking-Pools, bietet PepeNode ein virtuelles Erlebnis, bei dem die Spieler durch ein strategisches und fesselndes Gameplay echte Kryptowährungen verdienen können.

Innerhalb des Games kontrollieren die Nutzer ihre eigene Rendite. Denn die Erträge hängen nicht von den schwankenden Beteiligungen des Staking-Pools ab. Stattdessen kommt es darauf an, wie effizient sie ihren Mining-Betrieb verwalten.

Von der Verteilung der Ressourcen bis hin zu den System-Upgrades beeinflussen alle Entscheidungen, wie viele Kryptowährungen sie verdienen. Dabei handelt es sich um einen vollkommen neuen Ansatz, um in der Kryptoindustrie Geld zu verdienen.

Dieser macht das Krypto-Mining wieder zugänglicher, während Einstiegshürden beseitigt werden, welche die Kleinanleger aus diesem Bereich verdrängt haben.

Eine besondere Chance biete der Presale, in dem die PEPENODE-Coins derzeit noch für einen Preis in Höhe von 0,0011454 USD erworben werden können. Allerdings sind dafür nur noch weniger als zwei Tage Zeit übrig, weil mit der nächsten Vorverkaufsrunde eine Preiserhöhung erfolgt.

Staking könnte an Bedeutung gewinnen, aber es veraltet schnell

Angesichts der Erlaubnis des US-Finanzministeriums, regulierte Krypto-Fonds künftig Staking-Erträge zu ermöglichen, ist davon auszugehen, dass das Interesse der Anleger an dem Staking führender Proof-of-Stake-Blockchains wie Ethereum und Solana zunehmen wird.

So äußerte der Finanzminister Scott Bessent, dass an den Börsen gehandelten Krypto-Investmentprodukte nun die Möglichkeit haben, digitale Assets zu staken und die damit erzielten Erträge mit ihren Anlegern zu teilen.

https://twitter.com/SecScottBessent/status/1987968331681317312

Dies ist ein bedeutender Schritt, da die regulierten Fonds wie ETPs und Krypto-Trusts bisher nur dazu in der Lage waren, Kryptowährungen zu halten, jedoch nicht zu staken. Somit können die Unternehmen künftig die Blockchains absichern und gleichzeitig Erträge erzielen.

Auch wenn es für die Kryptoindustrie fantastische Nachrichten sind, hat das Staking für Kleinanleger etwas an Attraktivität verloren. So sind die Renditen größtenteils von der Token-Inflation und der Verfügbarkeit der Validatoren sowie der gesamten Netzwerkbeteiligung abhängig.

Somit haben die Kleinanleger nicht wirklich eine Möglichkeit, um die Rendite in einer positiven Weise zu beeinflussen. Stattdessen sperren sie die Coins und müssen einfach nur abwarten, während sie somit für die Sicherheit der Blockchains sorgen.

Daher kann es auch als die Weiterentwicklung des Proof-of-Work-Minings angesehen werden, bei dem der Wettbewerb um die Erträge viel Kapital und Energie voraussetzt. Dabei erhalten die Miner umso höhere Belohnungen, je mehr Hashpower sie kontrollieren. Allerdings sind die Einstiegshürden mittlerweile sehr hoch.

Im Vergleich dazu ist das Staking deutlich zugänglicher, dafür gibt es jedoch nur wenig Spielraum für individuelle Optimierungen. PepeNode bietet hingegen ein vollkommen neues Konzept, um diese Probleme zu lösen.

So kombiniert es die praktische Leistungsfähigkeit des Minings mit der einfachen Zugänglichkeit des Stakings, indem es ein virtuelles Spiel bereitstellt, das für die Privatanleger besonders leicht zugänglich ist.

Bei PepeNode können Sie anders als beim Staking einen leeren Serverraum in ein Memecoin-Imperium verwandeln

Das Krypto-Mining-Spiel von PepeNode ist attraktiver als das Staking und basiert auf einer einfachen Prämisse. So starten die Spieler in einem virtuellen Raum, welchen sie mit einer Mining-Anlage ausstatten, um auf diese Weise Kryptowährungen zu verdienen.

So können sie etwa Mining-Geräte erwerben, welche einzigartige Eigenschaften haben. Genau darin besteht jedoch auch die Herausforderung. Denn es kommt auf die richtige Kombination der Geräte an, um somit in der Rangliste aufzusteigen.

Sofern die Spieler einen hohen Rang erreicht haben, verdienen sie nicht mehr nur den PEPENODE-Coin, sondern ebenso einige weitere führende Memecoins, wie Pepe und Fartcoin. Wahrscheinlich sollen im Laufe der Entwicklung zudem noch weitere Memetoken hinzukommen.

Um eine möglichst hohe Platzierung zu erreichen, besteht die Möglichkeit, die Ausrüstung aufzurüsten und den Raum zu vergrößern. Alle Handlungen sind dabei in Echtzeit einsehbar, wie die Hashrate, die Investments und die Gesamtleistung der Mining-Anlage.

Zudem ist es so leicht zugänglich wie damals das Krypto-Mining, da lediglich ein Laptop mit einer Internetverbindung ausreicht. Somit besteht nicht die Notwendigkeit, teure Hardware zu erwerben oder hohe Stromkosten auf sich zu nehmen. Daher ist es vergleichbar mit dem Staking, allerdings kontrollieren Sie dabei, wie viel Sie verdienen.

Deflationäre Tokenomics und Börsenlistung können PEPENODE antreiben

Das Projekt befindet sich noch im Vorverkauf des PEPENODE-Coins, der das antreibt, was viele als die Weiterentwicklung des Staking und Minings bezeichnen. Somit kann man sich noch besonders günstige Konditionen sichern, wobei er schon nach der Markteinführung in die Höhe schießen kann.

Nun bietet sich eine seltene Gelegenheit, um noch vor dem Start des Spiels den Coins zu erwerben, der bald aufgrund der deflationären Tokenomics und der Börsenlistungen steil steigen kann.

Denn 70 % der für Upgrades genutzten Token werden dauerhaft vernichtet, was für einen deflationären Aufwärtstrieb sorgt, der den Wert über die Zeit stärken kann. Schließlich verringert sich das Angebot kontinuierlich. Darüber hinaus wird die Zugänglichkeit durch die Börsenlistung und somit auch die Nachfrage weiter gesteigert.

Daher könnte es sich jetzt um den besten Zeitpunkt handeln, um in das Projekt zu investieren. Derzeit wird der PEPENODE-Coin für einen Preis in Höhe von 0,0011454 USD angeboten, der jedoch aufgrund des integrierten Preiserhöhungsmechanismus nicht mehr lange verfügbar sein wird.

Sogar der viel beachtete Krypto-Influencer Michael Wrubel hat PepeNode näher unter die Lupe genommen und als eine der wichtigsten Kryptowährungen bezeichnet, die man im Jahr 2025 nicht außer Acht lassen sollte.

So kann man PEPENODE-Coins kaufen

Erhältlich sind die PEPENODE-Coins auf der offiziellen Website des Projektes, mit den Kryptowährungen ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) oder Bankkarten. Für die Teilnahmen an dem Vorverkauf wird die Best Wallet empfohlen, die zu den besten digitalen Geldbörsen der Kryptoindustrie zählt. Über diese lässt sich der PEPENODE-Token zudem direkt erwerben.

Mit dem eigenen Staking-Protokoll können die Spieler schon vor dem Start des Spiels die ersten Belohnungen verdienen. Dafür wird derzeit eine dynamische Rendite in Höhe von 609 % pro Jahr gezahlt.

Aufgrund der Sicherheitsüberprüfung von Coinsult müssen sich Investoren auch weniger Sorgen über potenziellen Sicherheitsrisiken machen.

Folgen Sie PepeNode auf X und Telegram, damit Sie frühzeitig von den neuesten Entwicklungen erfahren.

Jetzt PepeNode besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.