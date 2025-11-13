NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass es den Preis 2025 Americas Partner of the Year Software Development Company (SDC) Canada Award gewonnen hat. Das Unternehmen wurde von einer Gruppe führender Microsoft-Partner für seine Innovationskraft und die erfolgreiche Bereitstellung von Kundenlösungen unter Verwendung von Microsoft-Technologien ausgezeichnet.

"Wir sind der Ansicht, dass die Auszeichnung durch Microsoft als 2025 Americas Partner of the Year in der Kategorie SDC Canada eine eindrucksvolle Bestätigung unserer beispiellosen Innovationskraft und unseres Einflusses für Kunden aus verschiedenen Branchen darstellt", erklärte Pravjit Tiwana, Senior Vice President und General Manager, Cloud Storage and Services bei NetApp. "Wir sind das einzige Speicherunternehmen, das als First-Party-Dienst nativ in Microsoft Azure integriert ist eine Besonderheit, die die Tiefe unserer Zusammenarbeit unterstreicht. Gemeinsam unterstützen wir Kunden nicht nur bei der Modernisierung ihrer Workloads in großem Maßstab, sondern schaffen auch die Grundlage für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz."

Mit den "Microsoft Americas Partner of the Year Awards" werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft-basierte Lösungen, Dienstleistungen und Geräte entwickelt und bereitgestellt haben. Die Auswahl der Preisträger erfolgt in verschiedenen Kategorien, wobei die Preisträger aus über 2.000 eingereichten Nominierungen ausgewählt werden. NetApp wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen in der Kategorie SDC für die Region Kanada ausgezeichnet.

Die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen NetApp und Microsoft vereint die Stärken beider Unternehmen, um unseren gemeinsamen Kunden erstklassige Lösungen zu bieten, die Folgendes ermöglichen:

Datenbasierte Innovation fördern: Ermöglichen Sie geschäftskritische und KI-Workloads auf einer intelligenten Datengrundlage, die für Leistung, Schutz und Effizienz in jeder Umgebung entwickelt wurde.

Ermöglichen Sie geschäftskritische und KI-Workloads auf einer intelligenten Datengrundlage, die für Leistung, Schutz und Effizienz in jeder Umgebung entwickelt wurde. Die Modernisierung auf Azure beschleunigen: Erleben Sie nahtlose Azure-Dienste durch den einzigen nativ integrierten Dateidienst für Unternehmen, der eine schnellere Migration, zuverlässige Skalierung und vereinfachte Abläufe ermöglicht.

Erleben Sie nahtlose Azure-Dienste durch den einzigen nativ integrierten Dateidienst für Unternehmen, der eine schnellere Migration, zuverlässige Skalierung und vereinfachte Abläufe ermöglicht. Teams vereinen für mehr Wirkung: Profitieren Sie von einem vernetzten Team aus Microsoft und NetApp, das die Bereiche Technik, Außendienst und Partner aufeinander abstimmt, um integrierte End-to-End-Lösungen zu liefern, die Ergebnisse erzielen.

Profitieren Sie von einem vernetzten Team aus Microsoft und NetApp, das die Bereiche Technik, Außendienst und Partner aufeinander abstimmt, um integrierte End-to-End-Lösungen zu liefern, die Ergebnisse erzielen. Bleiben Sie mit kontinuierlicher Innovation an der Spitze: Nutzen Sie die kontinuierlichen Fortschritte von KI-optimierten Datendiensten bis hin zu Microsoft Fabric-Integrationen -, die Abläufe vereinfachen und neue Möglichkeiten für Produktivität und Erkenntnisse eröffnen.

Nutzen Sie die kontinuierlichen Fortschritte von KI-optimierten Datendiensten bis hin zu Microsoft Fabric-Integrationen -, die Abläufe vereinfachen und neue Möglichkeiten für Produktivität und Erkenntnisse eröffnen. Erzielen Sie nachweisbare Ergebnisse in der Cloud: Beschleunigen Sie komplexe Migrationen von SAP und DB2 bis hin zu HPC und EDA und profitieren Sie gleichzeitig von Ausfallsicherheit, Agilität und messbaren Geschäftsergebnissen in Azure.

Um mehr über die Lösungen von NetApp für Microsoft Azure zu erfahren, besuchen Sie bitte den NetApp-Stand Nr. 1936 auf der Microsoft Ignite in San Francisco vom 18. bis 21. November 2025.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Mehr erfahren Sie unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

