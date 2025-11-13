Cirium, die weltweit vertrauenswürdigste Quelle für Luftfahrtanalysen, hat ihren Bericht zur Pünktlichkeit (OTP) für Oktober 2025 veröffentlicht, der mehr als 370.000 Flüge mit einer globalen Abdeckung von 99,8 umfasst. Die Daten zeigen einen Rückgang der weltweiten Stornierungen um 26 im Vergleich zum September, was auf eine verbesserte operative Stabilität im gesamten kommerziellen Luftverkehrsnetz zurückzuführen ist. Die Ergebnisse verdeutlichen zudem die unterschiedlichen regionalen Dynamiken, die die Leistung der Fluggesellschaften weltweit prägen.

Die Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum führten die Erholung an und reduzierten die Flugausfälle um 43 %, da Fluggesellschaften in Japan, Südkorea und den Philippinen ihre Netzwerkleistung und Kapazität stärkten. Bemerkenswert ist, dass die weltweit leistungsstärksten Flughäfen im Oktober Harbin Taiping und Changchun Longjia in China sowie Kaohsiung International in Taiwan alle in dieser Region lagen, was die anhaltenden operativen Gewinne und die stetige Erholung unterstreicht.

Der Flugbetrieb in Nordamerika war einer größeren Belastung ausgesetzt, wobei die Flugausfälle im Monatsvergleich um etwa 12,6 zunahmen. Der Anstieg spiegelt die anhaltenden Einschränkungen im Flugverkehrsmanagement, den Personalmangel und lokale Wetterveränderungen wider, die die Belastbarkeit des Netzwerks in den Vereinigten Staaten und Kanada weiterhin auf die Probe stellten. Diesen Herausforderungen zum Trotz führte WestJet die Rangliste der Pünktlichkeit in der Region an, gefolgt von Delta Air Lines und Air Canada. Damit rangierten zum ersten Mal seit Monaten beide kanadischen Fluggesellschaften unter den ersten drei, was ein Zeichen für eine zunehmende operative Beständigkeit ist.

Cirium beobachtet weiterhin die Auswirkungen sich entwickelnder Faktoren in Nordamerika, darunter auch den anhaltenden Stillstand der US-Regierung, der bereits Auswirkungen auf den Flugbetrieb im November hat. Um über die aktuellen Themen auf dem Laufenden zu bleiben und sofortige Updates zu erhalten, wenden Sie sich bitte an media@cirium.com.

Die leistungsstärksten Fluggesellschaften und Flughäfen im Oktober 2025:

Der weltweit führende Luftfahrtkonzern: Aeromexico 91,76 pünktliche Ankünfte

Aeromexico 91,76 pünktliche Ankünfte Führende regionale Fluggesellschaften: Philippine Airlines (Asien-Pazifik, 86,37 %), WestJet (Nordamerika, 84,66 %), SAS (Europa, 84,43 %), Aeromexico (Lateinamerika, 91,76 %), Royal Jordanian (Naher Osten und Afrika, 95,51 %)

Die leistungsstärksten Flughäfen: Harbin Taiping International (Asien-Pazifik, 95,74 %), Changchun Longjia International (Asien-Pazifik, 95,91 %) und Kaohsiung International (Asien-Pazifik, 94,22%).



"Die Ergebnisse für Oktober zeigen weltweit bedeutende Fortschritte bei der Betriebssicherheit, auch wenn die regionalen Trends weiterhin auseinanderlaufen", sagte Mike Malik, Chief Marketing Officer bei Cirium. "Der asiatisch-pazifische Raum befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs, wobei Fluggesellschaften und große chinesische Flughäfen ihre Pünktlichkeit stetig verbessern. In Nordamerika haben sich kanadische Fluggesellschaften erneut hervorgetan und bewiesen, dass disziplinierte Abläufe und datengestützte Entscheidungen auch unter Druck für Zuverlässigkeit sorgen können. Die Erkenntnisse von Cirium unterstreichen weiterhin, wo hervorragende Leistungen in der Branche wirklich führend sind."

Der vollständige On-Time Performance Report für Oktober 2025, einschließlich detaillierter Ranglisten und regionaler Analysen, ist auf Cirium.com verfügbar.

