Vasion, ein Pionier für serverloses Drucken und KI-gestützte Automatisierung, gab heute die Ernennung von Cindy White zum Chief Marketing Officer bekannt die im Oktober 2025 in Kraft tritt.

Während Organisationen ihre Cloud-Transition beschleunigen, definiert Vasion neu, was in der Print- und Prozessautomatisierungslandschaft möglich ist. Vasion versetzt zehntausende globaler Kunden in die Lage, mit intelligentem Drucken zu beginnen und den Übergang zu Druckintelligenz einzuleiten sowie Reibungsverluste, Kosten und Risiken aus kritischen Druck-Umgebungen zu verringern, um sie zu befähigen, mit sicheren, cloudnativen, KI-basierten Lösungen schnellere Fortschritte zu erzielen.

"Die globale Expertise und die nachgewiesene Fähigkeit von Cindy White, Marketingorganisationen sowohl in direkten als auch partnerorientierten Go-to-Market-Umgebungen zu skalieren, werden von entscheidender Bedeutung sein, damit Vasion weiterhin seine Führungsrolle im Bereich Intelligent Print Automation ausbaut", so Ryan Wedig, CEO und Mitbegründer von Vasion. "Ihre Erfolgsgeschichte mit börsennotierten Technologieinnovatoren und ihr tiefes Verständnis, wie Marken aufgebaut werden, die einen messbaren Wachstumsprozess vorantreiben, machen sie zu einer enormen Bereicherung für unser Führungsteam."

Cindy White bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung mit in der Leitung von Hochleistungs-Marketing-Teams globaler Technologieunternehmen, wie Microsoft, FICO und Mitek Systems. Ihre Arbeit umfasste die Transformation von SaaS, Cybersicherheit und Automatisierungsmärkten bei der Unterstützung von Unternehmen und Vertriebspartnern weltweit, geschäftliche Auswirkungen durch digitale Innovationen zu erzielen.

"Ich bin unglaublich beeindruckt von der Vision und der Dynamik von Vasion", so Cindy White. "Digital ist der große Gleichmacher und Vasion zeigt, wie intelligente Innovationen Barrieren beseitigen und die Transformation für jede Organisation ermöglichen können unabhängig von Größe oder Ressourcen. Ich freue mich auf das, was als Nächstes kommt und bin bereit, die Führung in einem Moment zu übernehmen, wenn Marketing eine stärker vernetzte und entscheidende Rolle spielt, um das Wachstum anzukurbeln."

Früher bekannt unter dem Namen PrinterLogic, hat sich Vasion zu einem Plattformunternehmen entwickelt, das die Modernisierung der Print- und Prozessautomatisierung branchenübergreifend vorantreibt. Die Lösungen des Unternehmens beseitigen die veraltete Infrastruktur, vereinfachen das IT-Betriebsmanagement und erschließen neuen Wert durch intelligente Automatisierung und unterstützen die Kunden, sich zuversichtlich in eine reibungslose digitale Zukunft zu bewegen.

