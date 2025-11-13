Telcoin (TEL) erhält historische US-Banken-Lizenz und steigt heute 53 %

Während der Krypto-Markt seine Verluststrecke weiter fortgeführt hat, setzt sich der Telcoin mit seinem heutigen Anstieg in Höhe von 53 % deutlich von dem breiten Krypto-Markt ab. Dies ist vor allem auf die historische Banken-Lizenz zurückzuführen. Erfahren Sie deshalb jetzt mehr darüber in dem folgenden Beitrag.

Telcoin wird erste Digital Asset Depository Institution in den USA

Am. 12. November hat Telcoin für seine Telcoin Digital Asset Bank die finale Bank-Charter von dem Nebraska Department of Banking and Finance erhalten. Somit handelt es sich um die erste regulierte DADI (Digital Asset Depository Institution) der USA.

Unterzeichnet wurde die Charter in Lincoln von dem Gouverneur Jim Pillen, womit die Bank nun Krypto-Einlagen akzeptieren, Krypto-Kredite vergeben und sich an zahlungsrelevante Federal-Reserve-Rails anbinden kann.

Das Kernelement des Projektes stellt dabei der an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin eUSD dar. Gedeckt wird dieser wie auch andere durch Einlagen in dem US-Dollar und kurz laufenden US-Staatsanleihen.

Somit hat sich das Projekt von einer App mit einem Token inzwischen zu einer lizenzierten Bank-Infrastruktur weiterentwickelt, was Regulatorik- und Gegenparteirisiken senkt, On-/Off-Ramps effizienter gestaltet sowie Händler-Zahlungen und grenzüberschreitende Transfers ermöglicht.

Die Möglichkeit dafür hat der Nebraska Financial Innovation Act geschaffen, nachdem zuvor am 3. Februar dieses Jahres eine konditionierte Bestätigung erhalten wurde und im Oktober eine Kapitalisierung in Höhe von 25 Mio. USD zur Erfüllung der Konditionen erfolgt waren.

Somit kann Telcoin jetzt eine Brücke zwischen TradFi (Traditionellen Finanzen) und DeFi (Dezentrale Finanzen) schaffen, weshalb die Investoren nun ein besonders großes Potenzial in dem neuartigen Projekt erkannt haben.

So hat sich Telcoin zuvor entwickelt

Die Anfänge von Telcoin gehen auf das Jahr 2017 zurück, als das Kryptoprojekt gestartet wurde, um günstige und mobile Auslandsüberweisungen über Telekom-Partner auf Blockchain-Basis bereitzustellen. Dabei hat die eigene App Transaktionen aus 16 Ländern wie den USA ermöglicht, wobei Telekommunikation, Wallet und Fiat-Brücken miteinander verbunden wurden.

Telcoin arbeitet mit Unternehmen an einem Digital-Cash-Programm. In diesem Zusammenhang soll bald auch der eUSD in die bestehende Zahlungs- und Bankinfrastruktur integriert werden. Jedoch ist es nicht der einzige Stablecoin, da bald auch laut den Aussagen des Teams der eEUR erfolgen soll.

Künftig soll der eUSD auch über die eigene Anwendung nutzbar sein. Ebenso ist eine Erweiterung der Remittance-Korridore über eine Lizenzabdeckung und Bank-Partnerschaften geplant. Außerdem sollen die Akzeptanz unter Händlern gefördert und Fortschritte bei der Anbindung an Bankrails gemacht werden.

Aufgrund der Kombination der regulierten Stablecoin-Bank mit App, Remittance-Fokus und Bank-Compliance werden Wettbewerbsvorteile geschaffen, welchem dem Projekt ein besonderes Potenzial verleihen. Aber auch andere vielversprechende Coins wie BEST errichten Brücken zwischen TradFi und DeFi, um sich das bedeutende Potenzial zunutze zu machen.

Best Wallet entwickelt eine Krypto-Super-App mit zahlreichen Funktionen

Im Unterschied zu Telcoin entwickelt die Best Wallet ein noch vielseitigeres Angebot für die Kryptoindustrie, wobei es schon bald mit seiner Krypto-Bankkarte für noch einfachere Zahlungen mit Kryptowährungen im Alltag sorgen will. Darüber hinaus handelt es sich um eine Art All-in-One-Projekt, was nicht nur diversifizierte Einnahmen schafft, sondern auch das Risiko besser streut.

Die Best Wallet legt dabei großen Wert darauf, dass selbst die Anfänger auf dem Krypto-Markt nicht die größten Vorteile verpassen. So nutzt sie unter anderem einen integrierten Vergleich der Kurse von über 330 DeFi- und 30 Cross-Chain-Protokollen. Zudem sollen mehr als 100 Fiatwährungen und über 60 Blockchains unterstützt werden, sodass zahlreiche Wallets, Gebühren und Umstände gespart werden können.

Aufgrund einer Reihe fortschrittlichster Sicherheitsverfahren und der vollumfänglichen Funktionen bietet sie eine besonders große Chance. So sind neben der DEX und den Presales künftig ebenso gasfreie Transaktionen, Risikoverwaltungstools, Sparpläne, Staking-Aggregator und vieles mehr geplant, was den Wert des BEST-Coins weiter stärkt, da dieser die vollen Funktionen und Vorteile des Ökosystems freischaltet, der nur noch weniger als 18 Tage im Presale erhältlich ist.

