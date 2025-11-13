Comet Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Der Halbleitermarkt ist und bleibt eine der dynamischsten und strategisch wichtigsten Branchen weltweit und bildet die Grundlage für alles, von künstlicher Intelligenz und autonomen Fahrzeugen bis hin zu Cloud-Infrastruktur, industrieller Automatisierung und nationaler Sicherheit. In der gesamten Branche nimmt die Komplexität von Chipdesign, -architektur und -fertigung in beispiellosem Tempo zu. Jede neue Generation von Halbleitern stösst an die Grenze des physikalisch Machbaren und erfordert so höhere Präzision, strengere Prozesskontrolle und fortschrittlichere Fertigungsanlagen.
Comets Technologien sind tief in den gesamten Chip-Herstellungsprozess eingebettet und spielen in mehreren Prozessschritten eine entscheidende Rolle, sowohl bei der Front-End-Waferfertigung als auch bei der Back-End-Montage und -Prüfung.
Auf ihrer starken Marktposition aufbauend, strebt Comet langfristiges Wachstum, Technologieführerschaft und nachhaltige Wertschöpfung basierend auf drei bewährten strategischen Säulen an:
CEO Stephan Haferl: "Die drei strategischen Säulen sind darauf ausgerichtet, unsere langfristige Relevanz in der Halbleiter-Wertschöpfungskette auszubauen und ermöglichen uns gleichzeitig, angesichts der kurz- und mittelfristigen makroökonomischen und geopolitischen Veränderungen, die die Branche beeinflussen, agil zu bleiben."
Ausrichtung auf attraktive Marktsegmente
Comets gesamter adressierbarer Markt (TAM) wächst deutlich schneller als der Gesamtmarkt, von derzeit 4.2 Milliarden US Dollar auf 7.1 Milliarden US Dollar im Jahr 2028, was einem Anstieg von etwa 69 % entspricht. Noch wichtiger ist, dass der bedienbare Markt (SAM) von Comet den TAM deutlich übertrifft und sich im gleichen Zeitraum von 1.7 Milliarden US Dollar auf 3.5 Milliarden US Dollar mehr als verdoppelt, was einem Wachstum von 105 % entspricht. Diese Prognosen zeigen, dass das Unternehmen in den am schnellsten wachsenden Segmenten des Marktes, insbesondere bei Halbleitern, gut positioniert ist. Comet wird ihre Präsenz durch Vorwärtsintegration und die Erschliessung neuer Einnahmequellen, z. B. in der Halbleitermesstechnik und Prozesssteuerung, weiter ausbauen.
Neue Produkte gewinnen an Bedeutung
Comet hat mehr als 100 Interaktionen mit Kunden für die Hochfrequenzplattform Synertia (HF-Generator und HF-Matchbox) und mehr als 80 aktive Kooperationen für das Röntgensystem zur Inspektion von Halbleiterkomponenten, CA20. Nach vielversprechenden Aufträgen im Jahr 2025 wird für 2026 eine Beschleunigung des Auftragseingangs für beide Produktfamilien erwartet.
CEO Stephan Haferl fasst zusammen: "Die Halbleiterindustrie befindet sich im Wandel, angetrieben durch die KI-gesteuerte Konvergenz zwischen Front- und Backend-Prozessen und geprägt von geopolitischen Verschiebungen. Um uns noch besser auf die langfristigen Treiber der Branche auszurichten und die sich bietenden Chancen zu nutzen, beschleunigen wir die Transformation von Comet. Wir wollen schneller und effizienter werden und uns noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden fokussieren."
Mittelfristige Ziele an neue Marktrealitäten angepasst
Angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Halbleiterindustrie und deren Auswirkungen auf Comet wurden die Mittelfristziele überarbeitet. Für den nächsten Höhepunkt des Halbleiterzyklus, der derzeit für 2028 (zuvor 2027) erwartet wird, gibt Comet folgende Prognosen ab:
Die überarbeitete Prognose ist in konstanten Währungen im Wesentlichen unverändert und spiegelt die neue Annahme für den USD/CHF-Wechselkurs von 0.70 (zuvor 0.90) wider, sowie in geringerem Masse den schrittweisen Fortschritt bei der Einführung neuer Produkte. Dennoch bleiben wir zuversichtlich in Bezug auf ihr starkes zukünftiges Potenzial. Mit unserer derzeit vorsichtigen makroökonomischen Einschätzung positionieren wir uns so, dass wir Chancen voll ausschöpfen können, sobald sich das Marktumfeld verbessert.
Weitere Details werden am heutigen Kapitalmarkttag geteilt.
-Ende-
Kapitalmarkttag
Comet veranstaltet am 13. November 2025 von 9:00 bis 12:15 Uhr MEZ im Hotel Widder in Zürich einen Kapitalmarkttag in Form einer Präsenzveranstaltung. Die Veranstaltung findet ausschliesslich in englischer Sprache statt und kann über den folgenden Link als Live-Video-Webcast verfolgt werden:
Link zum Live-Video-Webcast
Ebenso ist die Einwahl per Telefon möglich:
Link zur Registrierung für die Telefonkonferenz
Comet
Ende der Adhoc-Mitteilung
