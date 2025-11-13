DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel kaum verändert
DOW JONES--Weiterhin seitwärts tendiert der Bund-Future im Frühhandel am Donnerstag. Gegen 6 Uhr notiert er 4 Ticks niedriger bei 129,29 Prozent.
Gestartet war er in der Nacht mit 129,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,35, das -tief bei 129,27 Prozent. Umgesetzt wurden 5.980 Kontrakte.
