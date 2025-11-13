© Foto: Jacquelyn Martin - AP

Donald Trump hat das Notfallgesetz zur Beendigung des 43-tägigen Shutdowns unterzeichnet. Der längste Shutdown in der US-Geschichte ist vorbei. Millionen Amerikaner und die Finanzmärkte atmen auf. US-Futures steigen. Der längste Stillstand in der Geschichte der US-Regierung ist vorbei: In der Nacht zum Donnerstag hat Präsident Donald Trump ein Übergangsgesetz unterzeichnet und damit das 43-tägige Haushaltsdrama beendet. Millionen Amerikaner können aufatmen, doch die politischen Fronten bleiben verhärtet und ein neuer Finanzkonflikt ist bereits programmiert. "Mit meiner Unterschrift wird die Bundesverwaltung nun wieder ihre normale Arbeit aufnehmen", sagte Trump im Weißen Haus. Mit der …