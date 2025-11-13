Ein unterschätzter Spezialwert aus dem US-Finanzsektor könnte schon bald zu alter Stärke zurückfinden. Nach mehreren Quartalen mit überraschend soliden Zahlen zeichnet sich eine klare Trendwende ab. Die Verbindung aus stabiler Bilanz und wachstumsstarken Impulsen verleiht dem Titel neuen Rückenwind.Amerikanische Bankenwerte aus der zweiten Reihe glänzen derzeit mit einem attraktiven Bewertungsniveau im Vergleich zu den Branchen-Schwergewichten. So hat sich ein unbekannter Marktführer in den vergangenen ...

