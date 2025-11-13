Im Westen wächst die Sorge, dass Satelliten Ziel militärischer Angriffe werden. Die Verteidigung im All erfordert hohe Summen. Fonds und ETFs bieten Zugang zum Anlageuniversum. Lange stand das All für Forschung, Fortschritt und internationale Kooperation. Heute ist es zum Schauplatz geopolitischer Machtspiele geworden. Russland, China, die USA und die NATO-Staaten rüsten im Orbit auf - mit immer neuen Satelliten, Sensoren und Abwehrsystemen. Bis ...

