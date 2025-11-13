Blue Whale Capital setzt auf Gold: Fondsmanager Stephen Yiu nennt Newmont als Top-Wette für das Jahresende - und warnt vor Risiken für den US-Dollar als globale Leitwährung.Trotz der jüngsten Korrektur am Markt sieht der britische Vermögensverwalter Blue Whale Capital in Gold weiterhin erhebliches Potenzial. Stephen Yiu, Fondsmanager und Chief Investment Officer des Blue Whale Growth Fund, erklärte in einem Interview mit CNBC, dass der US-Goldkonzern Newmont zu den wichtigsten Positionen seines Portfolios zählt. Zwar räumte Yiu ein, dass der Einstieg in den Goldsektor "etwas spät" erfolgt sei. Dennoch sieht er die makroökonomischen Rahmenbedingungen als Treiber für weitere Kursgewinne. …