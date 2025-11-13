Nach einer kurzen Verschnaufpause haben Gold und Silber zuletzt erneut deutlich zulegen können. Sie bewegen sich in Richtung ihrer im Oktober markierten Höchststände. Die Nachfrage nach den Edelmetallen ist weiter hoch. Auch die Zentralbanken haben sich zuletzt bei Gold erneut als wichtiger Käufer gezeigt.Die chinesische Zentralbank beispielsweise hat ihre Goldreserven im Oktober weiter aufgestockt. Bereits in den Vormonaten waren verstärkt Goldkäufe von Notenbanken, die sich unabhängiger vom US-Dollar ...

