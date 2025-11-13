The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2025
ISIN Name
AU0000423089 AMA GROUP LTD. DEF.
FR0013318102 ELIS 18/26 MTN
BE6265142099 AB INBEV 14/26 MTN
XS0233286078 EIB EUR.INV.BK 05/25 FLR
DE000HLB2DM0 LB.HESS.-THR.NRA 15/25
DE000DG6CKE2 DZ BANK CLN E.9097
AU3FN0057402 NATL AUSTR.B 20/30 FLR
XS2238561281 BK COMMUNIC. 20/UND. FLR
XS2258971071 CAIXABANK 20/26 FLR MTN
GB00BKLY6350 WILLIAM JOHN 20/28
GB00BMZPQ499 WILLIAM JOHN 22/28 2
XS2407914394 TH.FISHER SC 21/25
GB00BP6MJ966 WILLIAM JOHN 22/28
GB00BP6MJB84 WILLIAM JOHN 22/28
DE000DD5A044 DZ BANK CLN E.10232
DE000HLB7AP8 LB.HESS.-THR. IHS 23/25
XS2590758400 AT + T 23/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2025
ISIN Name
AU0000423089 AMA GROUP LTD. DEF.
FR0013318102 ELIS 18/26 MTN
BE6265142099 AB INBEV 14/26 MTN
XS0233286078 EIB EUR.INV.BK 05/25 FLR
DE000HLB2DM0 LB.HESS.-THR.NRA 15/25
DE000DG6CKE2 DZ BANK CLN E.9097
AU3FN0057402 NATL AUSTR.B 20/30 FLR
XS2238561281 BK COMMUNIC. 20/UND. FLR
XS2258971071 CAIXABANK 20/26 FLR MTN
GB00BKLY6350 WILLIAM JOHN 20/28
GB00BMZPQ499 WILLIAM JOHN 22/28 2
XS2407914394 TH.FISHER SC 21/25
GB00BP6MJ966 WILLIAM JOHN 22/28
GB00BP6MJB84 WILLIAM JOHN 22/28
DE000DD5A044 DZ BANK CLN E.10232
DE000HLB7AP8 LB.HESS.-THR. IHS 23/25
XS2590758400 AT + T 23/25
© 2025 Xetra Newsboard