Die zuletzt stark gebeutelte Pfandbriefbank hat heute Morgen Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. In den letzten Tagen hatte der Kurs nach dem brutalen Absturz vor rund zehn Tagen wieder ein Lebenszeichen gesendet. Es bleibt spannend, ob CEO Kay Wolf die Märkte dieses Mal überzeugen kann.Die Deutsche Pfandbriefbank rechnet wegen ihres teuren Rückzugs aus den USA für das laufende Jahr mit tiefroten Zahlen. Vor Steuern dürfte der Verlust bei 210 bis 265 Millionen Euro liegen, teilte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
