OLDENBURG (dpa-AFX) - Cewe sieht sich nach dem dritten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Dabei wird wie immer das Weihnachtsgeschäft von herausragender Bedeutung sein, denn dann werden besonders viele Fotobücher und Kalender bestellt. Dabei will der Vorstandsvorsitzende Thomas Mehls auch von neuen Produkten profitieren. Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um gut 6 Prozent auf 174,4 Millionen Euro, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei fiel - saisontypisch - ein Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) an. Konkret lag das Minus bei 0,4 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 0,1 Millionen Euro vor einem Jahr.

Die Ziele für 2025 bestätigte die Unternehmensführung. Der Umsatz soll um bis zu vier Prozent auf 835 bis 865 Millionen Euro steigen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet Cewe bei 84 bis 92 Millionen Euro nach 86,1 Millionen Euro 2024. Analysten erwarten im Mittel bereits Werte an den oberen Enden der Spannen./mis/stk