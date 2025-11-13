© Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

Cisco überrascht mit starken Quartalszahlen, hebt die Prognose an und meldet KI-Aufträge über 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung nach Börsenschluss.Der Netzwerkspezialist erzielte im ersten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1 US-Dollar und übertraf damit die prognostizierten 98 Cent. Der Umsatz kletterte auf 14,88 Milliarden US-Dollar und übertraf damit ebenfalls leicht die Markterwartungen. Auf Jahressicht entspricht das einem Plus von 8 Prozent. Unter dem Strich verdiente Cisco 2,86 Milliarden US-Dollar oder 72 Cent pro Aktie und damit ebenfalls mehr als im Vorjahr. Besonders stark präsentierte sich das Kerngeschäft: Die …