BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Der Bruttowarenwert (GMV), der den Gesamtwert aller über die Plattform getätigten Bestellungen misst, legte im dritten Quartal währungsbereinigt um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 12,2 Milliarden Euro zu, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin mit. Der Gesamtumsatz aller Segmente stieg ohne Wechselkurseffekte um 22,0 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Zu dem Wachstum trugen alle Regionen bis auf Asien bei. Die Ergebnisse liegen damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Die im August gesenkte Jahresprognose bestätigte das Management um Konzernchef und Mitgründer Niklas Östberg. Das Wachstum des Bruttowarenwerts soll auf vergleichbarer Basis weiter am oberen Ende der Spanne von acht bis zehn Prozent liegen. Beim Gesamtumsatz aller Segmente wird weiter ein Anstieg auf vergleichbarer Basis um währungsbereinigt 22 bis 24 Prozent erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll weiter bei 900 bis 940 Millionen Euro liegen. Der freie Barmittelfluss wird weiter bei mehr als 120 Millionen Euro gesehen./err/zb